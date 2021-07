Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Love is in the air. La TV Soap turca sta riscuotendo un notevole successo grazie alle sue dinamiche intricate e alla caratterizzazione dei personaggi. Attualmente, va in onda su Canale 5, alle 15:30, subito dopo Mr. Wrong.

Nella puntata del 5 luglio, i colpi di scena terranno gli affezionati spettatori con il fiato sospeso. In particolare, ci sarà un rapido susseguirsi di eventi volti alla riappacificazione di Serkan ed Eda. La ragazza, però, sarà sfuggente e Serkan sarà costretto a rivolgersi a Melek per scoprire il luogo del suo nascondiglio.

Dopo essere andato da lei, la porterà in montagna per parlare e per passare un po' di tempo insieme. Serkan dovrà gestire anche il furto di Kaan. Il suo piano sarà quello di vendicarsi per i torti subiti. Engin verrà messo a conoscenza di tutto l'accaduto.

Trama di Love is in the air del 5 luglio: Serkan vorrà vendicarsi di Kaan

Nella puntata di lunedì 5 luglio di Love is in the air, le conseguenze delle azioni di Kaan verranno allo scoperto. Nonostante l'uomo abbia giocato d'astuzia, ingannando e manipolando gli altri personaggi della soap, verrà smascherato.

Serkan, furioso più che mai, parlerà con Engin e lo metterà al corrente di tutte le informazioni raccolte. Gli dirà che il responsabile del furto dello schema del lampadario è proprio Kaan.

Elaborerà un piano di vendetta molto accurato che mirerà a sottrare al ladro la sua stessa azienda. Inoltre, non sarà neanche disposto a rinunciare al Green Hotel.

Spoiler del 5 luglio di Love is in the air: Serkan acquisterà un abito per Eda

Le anticipazioni di Love is in the air rivelano che Seyfi e Sirius uniranno le forze per cercare di far riavvicinare Serkan ed Eda.

La ragazza, infatti, ancora non sarà disposta a perdonare il giovane a causa della lite avuta nei giorni precedenti.

Serkan, durante una passeggiata con Engin, deciderà di acquistare un bellissimo abito a fiori per Eda. Grazie a questo piccolo regalo, vorrebbe sistemare le cose. Per cercare di movimentare un po' la situazione, Seyfi, senza farsi vedere, depositerà un paio di manette nella busta contenente il vestito.

Serkan porterà Eda nella baita in montagna

Secondo gli spoiler del 5 luglio, Serkan faticherà a trovare l'indirizzo di Eda. Infatti, quando si recherà nell'abitazione di lei, non troverà la ragazza, ma solo le sue amiche. Incapace di intavolare una conversazione utile allo scopo, Serkan deciderà di rivolgersi a Melek per saperne di più.

Quest'ultima cederà e rivelerà il nascondiglio di Eda. Serkan, con uno stratagemma, riuscirà ad ammanettare la ragazza e a condurla nella sua baita.