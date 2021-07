Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 19 al 23 luglio, verrà dato spazio ai più piccoli, in una storyline interamente dedicata a loro. Già in passato Jimmy era stato vittima di alcuni bulletti ma in quel caso, a risolvere la situazione, ci aveva pensato Bianca. Questa volta però le cose andranno in modo molto diverso visto che, nel momento della verità, non ci sarà la sua cuginetta a difenderlo. Jimmy stavolta sarà quindi solo, però potrà contare sui preziosi consigli di zio Franco, che gli ha spiegato come affrontare i bulli.

Un posto al sole, anticipazioni dal 19 al 23 luglio: Jimmy terrorizzato da Brenda

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Jimmy (Gennaro De Simone) deciderà di farsi accompagnare al campo estivo da Franco Boschi (Peppe Zarbo). Lo zio è un idolo per il piccolo Poggi, e quest'ultimo vorrebbe essere forte e deciso come lui. Nonostante le buone intenzioni, il bambino però non riesce a tirare fuori il suo coraggio, soprattutto quando ha a che fare con Brenda (Flavia Limongelli), la bulletta che terrorizza tutti i bambini del campo.

Upas, trame 19-23 luglio: i consigli di Franco

Zio Franco insegnerà al piccolo alcune mosse di autodifesa, ma soprattutto gli darà alcuni saggi consigli su come gestire i prepotenti.

A detta dell'uomo, i bulli attingono la loro forza dal terrore che instillano nelle loro "vittime" ma, se smetti di avere paura, togli loro il potere che hanno su di te e puoi sconfiggerli facilmente. A parole risulta tutto semplice, ma quando il bimbo si ritroverà davanti Brenda, dimenticherà tutto quello che gli aveva raccomandato lo zio.

Jimmy si farà prendere dal panico e acconsentirà alle richieste della ragazzina, consegnandole tutte le sue figurine. La bulletta però non si accontenterà e minaccerà Jimmy di prenderlo a botte, qualora non dovesse portarle altri dieci pacchetti.

Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 luglio: la rivincita di Jimmy

Il piccolo accetterà il sopruso, in modo dimesso, ma nell'incontro successivo le cose andranno in modo totalmente differente.

Jimmy infatti vedrà Brenda che fa la prepotente con un'altra bambina e, in lui, scatterà qualcosa. Mentre le parole dello zio continueranno a risuonargli nella testa, Il piccolo troverà finalmente il coraggio per farsi valere e affrontare apertamente la bulletta. Il bimbo leverà dalle mani della sua "temibile" rivale il fermaglio che aveva sottratto all'altra ragazzina per poi restituirglielo in un gesto di "estremo eroismo". Fiero di sé e pieno di orgoglio, Jimmy arriverà al punto di sfidare Brenda che, disarmata, dall'improvviso coraggio del ragazzino, non potrà fare altro che battere in ritirata. Jimmy ha vinto e ha capito che la ragazzina non era poi così terribile come lui credeva.