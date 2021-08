Grandi cambiamenti ad Amici 2021/22. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda da settembre in poi su Canale 5 con una serie di novità e cambiamenti importanti che riguarderanno in primis il cast di professori. In queste ore, sulle pagine di Dagospia, è stato svelato che Arisa non farà parte della ventunesima edizione del talent show Mediaset. La cantante, dopo la prova dello scorso anno, non è stata riconfermata e al suo posto arriverà Lorella Cuccarini, che dal ballo passerà al canto.

Una notizia che non ha entusiasmato i fan di Amici, molti dei quali hanno polemizzato contro questa decisione della produzione.

Retroscena sul cast di Amici 2021/22: Lorella Cuccarini passa al canto

Nel dettaglio, per la nuova edizione di Amici 2021/22, pare che la produzione non sia riuscita a chiudere la trattativa con la cantante Arisa, al punto che il suo nome non comparirà più nel cast della ventunesima edizione del fortunatissimo talent show di Canale 5.

Al posto di Arisa, ecco che arriva la prof Lorella Cuccarini, che aveva debuttato lo scorso anno in trasmissione nelle vesti di insegnante di ballo.

Questa volta, però, la Cuccarini si occuperà dei nuovi aspiranti cantanti che verranno scelti per entrare a far parte del cast di questa edizione.

Raimondo Todaro passa nel cast di Amici 2021/2022

E così, il posto vacante lasciato dalla prof Cuccarini, verrà occupato da Raimondo Todaro, l'ormai ex ballerino di Ballando con le stelle, che diventerà nuovo prof di ballo nella scuola di Maria De Filippi.

La notizia dello "sbarco" di Lorella Cuccarini nel team di prof del canto e dell'uscita di scena di Arisa, non ha reso particolarmente felici i fan di Amici 21.

In tantissimi, soprattutto sui social, hanno puntato il dito contro questa scelta fatti dagli autori, capitanati da Maria De Filippi e, al tempo stesso, hanno messo in discussione anche le capacità tecniche di Lorella Cuccarini come nuova insegnante di canto.

La polemica dei fan contro Lorella Cuccarini prof di canto

"Cuccarini prof di canto ad Amici 21?

No. Che disastro", scrive un utente social dopo aver appreso la notizia dei cambiamenti nel cast del talent show di Canale 5.

"Lorella Cuccarini con la sua carriera da ballerina che dura da 35 anni è stata fatta fuori come coach di ballo e messa nel canto, il prossimo anno a pulire le casette?", scrive ancora qualcun altro con tono decisamente polemico.

"I cantanti capitanati da Lorella Cuccarini, quest'anno canteranno la sigla del Mondo di Patty e Cicale", scrive ancora qualcun altro, ritenendo che la showgirl potrebbe non essere idonea nelle vesti di prof di canto.

"Non sanno più dove piazzarla", fa eco un altro fan di Amici che non ha gradito questo cambiamento.