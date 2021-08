Manuela e Luciano è una nuova coppia che si è formata quest'anno all'interno del villaggio di Temptation Island 2021. Manuela, dopo aver messo la parola fine alla sua relazione col fidanzato storico Stefano, ha deciso di gettarsi tra le braccia del giovane tentatore, che ha saputo far breccia nel suo cuore conquistandola definitivamente. Eppure, a distanza di più di un mese dalla fine del programma, Manuela ha messo un freno a questa relazione al punto da non parlare ancora di "vero amore".

Dopo Temptation Island, Manuela mette un freno con Luciano

Nel dettaglio, dopo la fine dell'esperienza a Temptation Island 2021, Manuela scelse di chiudere col fidanzato e di iniziare una relazione con il tentatore Luciano.

I due hanno confermato la loro scelta di stare insieme anche nello speciale "un mese dopo", quando hanno avuto modo di rivedere Filippo Bisciglia a distanza di un po' di tempo dalla fine delle registrazioni.

In quell'occasione, Manuela rivelò di aver conosciuto i familiari di Luciano e di essere stata a Napoli da lui per qualche giorno, dove avevano avuto modo di trascorrere un po' di tempo da soli.

In una recente intervista, però, Manuela ha messo un freno a questa relazione in corso con Luciano e sebbene ormai sia passato più di un mese da quando è iniziata la loro relazione dopo Temptation Island, la ragazza ha ammesso che non se la sente ancora di parlare di vero amore.

Le parole di Manuela sulla convivenza col tentatore Luciano

"Amore? Ancora presto per dire se sia vero amore", ha ammesso Manuela parlando di Luciano e aggiungendo però che ad oggi ci sono tutti i presupposti per far sì che questa relazione "prenda quota".

Anche quando si parla di convivenza, la ragazza ha messo un freno e per il momento non si è sbilanciata più di tanto su quello che succederà col tentatore napoletano.

"Vedremo. Lui ha detto che vuole portarmi a Napoli...", ha ammesso Manuela parlando della possibile convivenza con Luciano.

Anche Stefano ha voltato pagina dopo l'addio con Manuela a Temptation Island

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Manuela e Luciano nel corso delle prossime settimane, anche il suo ormai ex fidanzato Stefano ha voltato definitivamente pagina con la tentatrice Federica.

I due, da quando sono usciti dal villaggio delle tentazioni di Canale 5, non si sono più lasciati neppure un solo secondo, pronti a prendere in mano le redini della loro relazione a viversi senza esitazioni lontani dalle telecamere.

In questi giorni, anche Stefano ha pubblicato diversi scatti social che lo ritraggono al fianco della sua nuova fiamma a conferma del fatto che la love story con Manuela, ormai, faccia parte soltanto del passato.