Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici 21, il fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che quest'anno tornerà in onda in netto anticipo rispetto alla partenza tradizionale delle ultime edizioni. Tante le indiscrezioni che circolavano in merito al cast della ventunesima stagione del programma, tra cui la riconferma di Lorella Cuccarini, che lo scorso anno è arrivata nel parterre di professori della scuola riuscendo a conquistare subito gli spettatori. La showgirl e conduttrice, in una recente intervista, ha rotto il silenzio e ha fatto chiarezza su cosa succederà da settembre.

Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Amici 21

Nel dettaglio, in queste settimane sono stati tantissimi i fan di Lorella Cuccarini che le hanno chiesto più volte sui social se fosse stata riconfermata nel cast di Amici 21, in onda da metà settembre su Canale 5.

La showgirl, però, non si è mai sbilanciata più di tanto, limitandosi a dire che le sarebbe molto piaciuto poter ripetere questa esperienza professionale, che l'ha portata a stare a stretto contatto con dei ragazzi giovani e giovanissimi.

In queste ore, però, la Cuccarini ha rotto il silenzio e per la gioia dei suoi tantissimi fan ha spiegato come stanno le cose, parlando ufficialmente della sua riconferma nel cast del talent show Mediaset.

La scelta di Maria De Filippi su Amici 21 e Lorella Cuccarini

"Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici", ha ammesso Lorella Cuccarini che in questo modo ha ammesso pubblicamente che tornerà ad essere una delle prof di ballo della ventunesima stagione del seguitissimo talent.

"Un'esperienza eccezionale che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista", ha ammesso Lorella Cuccarini che è riuscita a trovare la sua dimensione giusta in televisione, dopo un passato glorioso da showgirl e conduttrice di diverse trasmissioni di successo.

E, proprio parlando dei suoi dissapori con la Rai e degli screzi che ci furono ai tempi del suo addio a La Vita in diretta, la Cuccarini ha ammesso di aver voltato pagina e di essersi lasciata tutto alle spalle.

La nuova edizione di Amici debutta già a settembre 2021

Tornando alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, le prime anticipazioni rivelano che quest'anno la conduttrice ha scelto di giocare d'anticipo e così la prima puntata del talent show, non andrà in onda a metà novembre come è accaduto con le ultime stagioni.

Amici 21, infatti, debutterà già il prossimo 18 settembre nel sabato pomeriggio di Canale 5 e dalla settimana successiva cominceranno anche le strisce del daytime in onda sempre sulla rete ammiraglia del Biscione dopo Uomini e donne.