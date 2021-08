Grandi novità in arrivo a Striscia la notizia. La nuova edizione del tg satirico ideato da Antonio Ricci debutterà il prossimo 27 settembre e uno dei cambiamenti significativi riguarderà l'arrivo di due nuove veline. Dopo l'addio di Shaila e Mikaela, le più longeve della trasmissione, ecco che ci sarà spazio per due ex ballerine di Amici di Maria De Filippi, che approderanno sul bancone del programma.

Debuttano le nuove veline di Striscia la notizia: arrivano da Amici di Maria De Filippi

Le anticipazioni su Striscia la notizia rivelano che come nuove veline ci saranno Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, entrambe ben note al pubblico che segue il fortunato talent show di Maria De Filippi.

In passato, infatti, entrambe sono state allieve della scuola di Canale 5, seppur in due edizioni differenti.

Talisa, 19 anni, ha partecipato alla diciannovesima edizione di Amici e quest'anno ha preso parte entrando nel corpo di ballo.

Giulia invece, 22 anni, è stata una delle allieve della sedicesima stagione del programma Mediaset e dopo quell'esperienza ha avuto modo di partecipare anche ad altri show come Colorado, in onda in prima serata su Italia 1.

Le anticipazioni sul cast di Striscia la notizia 2021/2022

L'arrivo delle nuove veline non è l'unica novità della prossima stagione di Striscia la notizia, dato che cambieranno anche i conduttori dello storico tg satirico di Canale 5.

Il prossimo 27 settembre, ad aprire la nuova stagione televisiva 2021/2022, ci sarà l'inedita coppia di conduttori composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, che prenderanno in mano le redini della trasmissione per il periodo autunnale.

Successivamente ci sarà il ritorno di alcuni volti storici di Striscia la notizia, come Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Cambiamenti in arrivo anche ad Amici 21: ecco le novità della stagione 2021/2022

Cambiamenti in arrivo anche ad Amici di Maria De Filippi, dato che la ventunesima edizione del talent show di Canale 5 non sarà più trasmessa da metà novembre, ma anticiperà il debutto già a settembre.

La conferma ufficiale è arrivata dai promo in onda in questi giorni su Canale 5: una gran bella notizia per tutti i fan del talent show, che potranno seguire le avventure degli allievi della scuola, per tutta la durata della stagione tv 2021/2022.

Tra le novità di Amici 21 va segnalato il debutto di Lorella Cuccarini come nuova prof di canto e il possibile approdo nel cast di Raimondo Todaro, lo storico ballerino professionista di Ballando con le stelle, che dopo aver lasciato lo show Rai sarebbe in dirittura d'arrivo nel talent di Maria De Filippi.