Parecchi colpi di scena nella soap opera iberica Una vita continueranno a mantenere vivo l’interesse dei telespettatori. Nel corso delle prossime puntate in programma su Canale 5, Felicia Pasamar farà un passo indietro visto che quando sarà ormai troppo tardi cambierà idea su Ildefonso Cortes, il neo marito di sua figlia Camino Pasamar.

La ristoratrice non appena scoprirà grazie ad Anabel Bacigalupe che la sua consanguinea non potrà diventare madre a causa della sterilità del marchesino, non perderà tempo per fare una richiesta alla giovane: in particolare Felicia proporrà a Camino l’annullamento del suo matrimonio.

Una vita, anticipazioni: Anabel fa venire alla luce il segreto di Ildefonso durante la festa di suo padre Marcos e Felicia

Gli spoiler sulle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, raccontano che Camino finalmente apprenderà lo scottante segreto del marito Ildefonso. Tutto inizierà quando la giovane Pasamar dopo le nozze si lascerà andare a diversi sfoghi con la nuova arrivata Anabel sul perché non ha avuto nessuna intimità con il suo sposo. Ildefonso dopo essere stato pressato dalla moglie in varie circostanze, non avrà altra scelta oltre a quella di dirle la verità: quest’ultimo confesserà alla sua amata di non poter avere figli poiché è diventato impotente durante la guerra.

Camino anche se rimarrà sconvolta, non abbandonerà l'uomo che ha sposato: la giovane Pasamar però, farà un grosso sbaglio confidando il segreto del marito all’amica Anabel.

Nel contempo Marcos dopo aver intrapreso una relazione segreta con Felicia, organizzerà una festa per annunciare il loro fidanzamento: durante l’evento Anabel spiazzerà tutti gli ospiti nell'istante in cui farà venire a galla il segreto di Ildefonso, dopo aver dimostrato di non poter vedere Camino continuare a fingere di essere felice.

Quando si renderà conto di aver sbagliato la giovane Bacigalupe non nasconderà il suo evidente disagio, invece Felicia resterà senza parole. A questo punto Marcos oltre a rimproverare la figlia la costringerà a chiedere scusa alla ristoratrice, che intanto vorrà delle spiegazioni da Camino.

Camino litiga con la madre Felicia, Ildefonso sparisce

Dopo essere stato smascherato nel peggiore dei modi Ildefonso litigherà con la moglie. In seguito la giovane Pasamar discuterà anche con sua madre, che durante l’acceso confronto perderà i sensi per la troppa vergogna: a prendersi cura della proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX sarà Marcos, trascorrendo tutta la notte a casa della stessa.

Nel frattempo Camino nonostante in paese inizieranno a circolare pettegolezzi è sempre più stanca delle continue intromissioni della madre nella sua vita. Ildefonso purtroppo farà i conti con l’ira del nonno, il marchese di Pontones, che si arrabbierà con lui. Felicia invece inviterà la figlia a divorziare, facendola infuriare ancora di più. Quando farà ritorno a casa, Camino si accorgerà della sparizione del consorte.