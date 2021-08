Cresce l'attesa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 6, in onda da settembre in poi su Canale 5 e, nelle ultime ore, l'influencer ed esperta di gossip Deianira Marzano, ha svelato sui social quello che - secondo le sue informazioni - dovrebbe essere il cast di concorrenti del reality show. Dopo aver ricevuto una "soffiata", Deianira ha scelto di condividere con i suoi numerosi follower la lista con lo "spoilerone" sui prossimi inquilini che popoleranno la casa di Cinecittà e tra questi spiccano anche diversi volti noti provenienti da Uomini e donne.

I retroscena sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, l'esperta di gossip ha svelato che nella casa del Grande Fratello Vip 6, oltre alla già confermata Katia Ricciarelli, ci saranno anche Giucas Casella e Jo Squillo, i quali in passato si sono messi già in gioco all'Isola dei famosi.

Tra i nuovi concorrenti, inoltre, ci sarebbero anche diversi ex protagonisti che hanno popolati lo studio di Uomini e donne, la storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Uno di questi è Sophie Codegoni, l'ex tronista della passata edizione del trono classico, nota per la sua attuale relazione con Fabrizio Corona, col quale fa coppia fissa da diversi mesi.

Inoltre nel cast del GF Vip 6 dovrebbe esserci anche Massimiliano Mollicone, che proprio come Sophie ha vissuto l'esperienza a Uomini e donne lo scorso anno e, attualmente, starebbe attraversando un periodo non facile con la sua fidanzata.

Tommaso Eletti, da Temptation Island alla casa del GF Vip 6

Tra le mura della casa di Cinecittà, sempre secondo quando riferito da Marzano, arriverà anche uno dei protagonisti più discussi dell'ultima stagione di Temptation Island: il giovane Tommaso Eletti, che si è fatto notare per il suo carattere irascibile ma anche per il tradimento nei confronti della fidanzata che, nel confronto finale, ha scelto di lasciarlo e di tornare a casa da sola.

Tra i nomi svelati da Deianira Marzano per il nuovo Grande Fratello Vip , spicca anche quello di Francesca Cipriani, anche lei già nota al pubblico delle trasmissioni Mediaset e in particolar modo a quello dei reality show. In passato è stata una concorrente della versione "Nip" del GF e poi si è messa in gioco anche a La Pupa e il secchione e Isola dei famosi.

Raffaella Fico e Carmen Russo nella lista dei concorrenti del GF Vip 6 diffusa da Deianira

Inoltre figurano nella lista dei concorrenti diffusa da Deianira Marzano per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 6 anche Carmen Russo e Raffaella Fico.

A loro si aggiungono anche Nicola Pisu, Gianmaria Antinolfi, Ainette Stephens e Manuel Bortuzzo.

Questi nomi saranno effettivamente confermati da parte di Alfonso Signorini? Lo scopriremo ufficialmente solo nelle prossime ore.