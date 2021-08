Barbara D'Urso si lascia andare ad una dedica d'amore social per il suo primo figlio. In queste ore, la conduttrice partenopea, volto simbolo della rete ammiraglia Mediaset, ha deciso di condividere con i tantissimi fan che la seguono, un messaggio d'amore indirizzato al suo primo figlio, Giammauro Berardi. In occasione del compleanno, Barbara d'Urso si è lasciata andare ad un toccante pensiero, ammettendo di essere profondamente orgogliosa del suo ragazzo.

La dedica d'amore social di Barbara d'Urso per suo figlio

Nel dettaglio, sui social Barbara d'Urso ha condiviso uno scatto legato al periodo della sua prima gravidanza, in cui appare al fianco del suo compagno, Mauro Berardi, padre dei suoi due figli.

"Alle 14:00 in punto sei arrivato tu. Il mio primo figlio. L'unico vero punto di felicità perfetta e totale (che si è ripetuto il 29 settembre di due anni dopo)", ha scritto la d'Urso nella sua dedica d'amore social per il primo figlio, contenente anche un pensiero per il secondogenito.

"E continui a rendermi felice, anche a migliaia di chilometri di distanza. Ed a rendermi orgogliosa, tanto orgogliosa", ha proseguito ancora la conduttrice nel suo messaggio d'amore.

'Insieme sempre, indivisibili', scrive la conduttrice sui social

"Io tu ed Emanuele, insieme, sempre, ed indivisibili. Ti amo. Mamma", ha chiosato la d'Urso nella sua dedica social che ha fatto subito incetta di like e commenti da parte dei suoi followers.

La conduttrice è sempre stata molto riservata in merito ai suoi due figli: di loro si sa che il primo fa il medico mentre il secondo, Emanuele, lavora come fotografo e è socio di una casa di produzione tv. Recentemente, infatti, ha collaborato con Simona Ventura, per il nuovo programma in onda su Real Time.

Una dedica d'amore speciale quella di Barbara d'Urso per il suo primo figlio mentre si gode il periodo delle vacanze estive, in attesa di rientrare in scena dal prossimo settembre 2021.

Il ritorno di Barbara d'Urso in tv

La conduttrice continuerà ad essere uno dei volti di spicco Mediaset anche nella nuova stagione televisiva, ma con un numero di programmi nettamente inferiore rispetto a quelli che ha condotto nel corso degli ultimi anni.

Quest'anno, infatti, Mediaset ha scelto di affidarle soltanto la conduzione di Pomeriggio 5, il talk show in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, che tornerà in onda dai primi di settembre in una veste del tutto rinnovata.

Questa volta, infatti, la trasmissione perderà completamente tutta la parte dedicata al Gossip e allo spettacolo e sarà incentrata in primis sull'attualità e la cronaca nera. Cambierà anche la durata complessiva di Pomeriggio 5: il talk show andrà in onda intorno alle 17:45 circa.