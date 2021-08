Che fine farà la soap turca Love is in the air nel palinsesto autunnale Mediaset? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan della serie con protagonisti Eda e Serkan, che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia. Dal prossimo settembre, con il ritorno di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio, il palinsesto di Canale 5 subirà delle sostanziali modifiche ma, la soap turca, non dovrebbe sparire dalla programmazione feriale del daytime.

La soap opera Love is in the air verso la conferma da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, in casa Mediaset sono sempre più convinti a tenere in palinsesto l'appuntamento con Love is in the air anche a partire dal prossimo settembre 2021.

La soap opera turca sarebbe super-favorita a proseguire la sua corsa anche durante la stagione televisiva 2021/2022 nel palinsesto pomeridiano di Canale 5.

In questo modo, quindi, riuscirebbe ad avere la meglio su Brave and Beautiful, l'altro prodotto di importazione turca che ha debuttato sempre questa estate, dopo la fine di Mr Wrong - Lezioni d'amore, la serie con protagonista Can Yaman.

Tuttavia, dal mese di settembre, ci sarà un cambio di programmazione legato alla messa in onda della soap turca con protagonista Serkan Bolat.

I nuovi episodi destinati al daytime feriale Mediaset

I nuovi episodi, infatti, non andranno più in onda nella fascia che va dalle 15:30 alle 16:35 circa, ma subiranno uno slittamento di circa un'ora rispetto al previsto.

Con il ritorno di Uomini e donne e con l'arrivo dei daytime del Grande Fratello Vip e di Amici 21, ecco che le puntate inedite di Love is in the air, si ritroverebbero a dover fare da traino all'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso, confermato nel palinsesto di Canale 5 per tutta la stagione tv 2021/2022.

Il suo asset del palinsesto di Canale 5, a partire dal 13 settembre, dovrebbe prevedere la messa in onda della soap turca alle ore 16:45 circa, seguita poi alle 17:45 dal talk show condotto da Barbara d'Urso, che andrà avanti fino alle 18:40 circa, quando poi la linea tornerà a Gerry Scotti per la nuova edizione del game show Caduta Libera.

Barbara d'Urso, da settembre si ritroverebbe trainata da Love is in the air

Barbara d'Urso, quindi, dopo il traino de Il Segreto e quello di DayDreamer con Can Yaman, dal prossimo settembre dovrebbe contare su quello di Love is in the air.

La serie turca, in queste settimane di messa in onda ha confermato una buonissima tenuta sul pubblico di Canale 5 e, anche ad agosto, lo share viaggia tra il 16 e il 18% con picchi di circa 1,8 milioni di telespettatori.

Numeri che potrebbero crescere ancora di più durante la stagione autunnale, quando ci sarà un aumento della platea televisiva e la soap potrà contare sul traino di programmi molto forti e amati dal pubblico di Canale 5, come nel caso di quelli ideati e condotti da Maria De Filippi.