Si avvicina a grandi passi la prima puntata pomeridiana di Amici 21: il talent show di Maria De Filippi prenderà il via il prossimo 18 settembre, con ben due mesi di anticipo rispetto all'edizione precedente, con la consueta formazione della classe. E se ballerini e cantanti dovranno affrontare sfide, esami e confronti interni ed esterni, le novità più grandi riguardano i professori della scuola più famosa d'Italia. Si inseguono da giorni le voci circa il cast che comporrà il corpo insegnanti, ma solo nelle ultime ore iniziano a giungere le conferme e le smentite riguardanti il cast e le sorprese non sono mancate.

I professori di canto

Se Lorella Cuccarini ha affermato durante una recente intervista di essere appena stata riconfermata nel suo ruolo di insegnante di Amici da parte di Maria stessa, la showgirl ha omesso di dire un particolare che è stato svelato dal sito di Dagospia. Cuccarini, infatti, passerà tra i professori di canto prendendo di fatto il posto di Arisa. Ebbene sì: quando la presenza della cantante sembrava ormai cosa certa, il sito di Roberto D'Agostino ha reso noto che le trattative con Arisa non sono andate a buon fine. Tra l'altro, la notizia divulgata in tal maniera non è stata presa bene dalla diretta interessata che ha replicato sui social con toni abbastanza duri.

Questa variazione al banco dei professori di canto potrebbe non essere l'unica.

Infatti, se pare non ci siano dubbi sulla presenza, orami punto fisso, di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli potrebbe non rivestire più il ruolo di insegnante. Al suo posto potrebbe giungere Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione del talent: le voci della sua presenza nel cast si inseguono ormai da giorni e la sua presenza negli studi Elio negli ultimi giorni fa pensare che ben presto tale ipotesi potrebbe diventare realtà.

I professori di ballo

Per quanto riguarda i professori di ballo, sembrerebbe essere sicura la conferma di Alessandra Celentano e Veronica Peparini mentre il posto occupato l'anno scorso da Cuccarini potrebbe essere affidato a Raimondo Todaro che ha lasciato Ballando con le stelle, con grande dispiacere di Milly Carlucci. Le trattative che il ballerino ha detto di avere in corso potrebbero essere proprio quelle con il talent della De Filippi.

Inoltre, per quanto concerne la categoria danza, grande attesa tra i fan del programma c'è per la presenza di Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 tra i ballerini professionisti. In molti non vedono l'ora di poter ammirare di nuovo la magnetica danzatrice esibirsi sul palco che l'ha resa famosa e l'ha fatta amare dal pubblico. Insomma, anche quest'anno, De Filippi pare aver trovato la combinazione vincente per fare appassionare il pubblico di Canale 5.