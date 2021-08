Barbara d'Urso finisce nuovamente al centro delle polemiche social e questa volta, a puntare il dito contro la conduttrice di Pomeriggio 5, è stata un'ex gieffina che ha preso parte a una delle ultime edizioni del Grande Fratello "nip" condotto dalla presentatrice partenopea.

Trattasi di Aida Nizar, che era stata scelta come inquilina della casa di Cinecittà, scatenando continue risse con gli altri concorrenti che facevano parte del cast di quella edizione. Sui social, però, Aida si è duramente sfogata contro la conduttrice, rivelando di essere stata ingannata, dato che le avevano promesso di farle fare l'inviata dopo la partecipazione al reality.

Il duro sfogo di Aida Nizar: l'ex gieffina si scaglia contro Barbara d'Urso

Nel dettaglio, Aida Nizar si è lasciata andare a un pesante sfogo sui social, puntando il dito contro la conduttrice Barbara D'Urso.

"Le fai il favore di andare al GF per bucare lo schermo e fare il record di ascolti e come ti ripaga? Non mantenendo la sua parola", ha dichiarato Aida Nizar nel suo duro sfogo social.

Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dall'ex gieffina, ai tempi della sua partecipazione al reality show in onda su Canale 5, Aida avrebbe firmato un contratto con la speranza poi di poter fare l'inviata di uno dei programmi condotto da Barbara d'Urso.

'Ti inganna', sbotta Aida contro la conduttrice Mediaset

"Sono profondamente delusa dall'atteggiamento di questa persona", ha proseguito ancora Aida, che non le ha mandate a dire alla conduttrice partenopea.

"Ti inganna facendoti firmare un contratto, che io non avrei mai accettato se non per quello che aveva promesso di offrirmi dopo", ha sbottato ancora l'ex concorrente del Grande Fratello, che ha definito Barbara d'Urso una persona "bugiardina".

Insomma un vero attacco al vetriolo quello di Aida Nizar che, oltre al GF, ha spesse volte presenziato nei talk show pomeridiani della conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, regalando dei siparietti che molto spesso sono stati bollati come "super trash".

Si attende la replica di Barbara d'Urso

Aida sostiene di aver sostenuto anche un provino per fare l'inviata dei programmi di Barbara d'Urso e che sarebbe andato molto bene.

Alla fine, però, non è mai stata "assunta" nonostante la sua partecipazione al GF, dove era riuscita a tirare fuori il peggio degli altri concorrenti, con i suoi modi di fare spesso arroganti e saccenti.

Qual è a questo punto la verità dei fatti? Non si esclude che, dopo gli attacchi social da parte di Aida Nizar, la conduttrice di Pomeriggio 5, che tornerà in onda dal 6 settembre in tv, possa decidere di fare chiarezza e replicare alle varie accuse che le sono state mosse.