Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca Brave and Beautiful. Le anticipazioni rivelano che nelle nuove puntate, in onda da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre non mancheranno i colpi di scena. Durante i nuovi episodi di Brave and Beautiful, a Korludag farà ingresso il signor Sehat, il nuovo procuratore. Nel frattempo Suhan scoprirà da Mihriban che durante l'ultima visita di suo padre non ha più trovato la lettera che Riza aveva scritto a Cesur dal carcere. A quel punto Cesur consegnerà al procuratore la registrazione della chiamata di Rifat, avvenuta prima dell'incidente e della fuga di Riza.

Tahsin invece deciderà di esprimere il proprio pensiero in merito a questa faccenda: secondo l'uomo, sono stati Cesur e Rifat a organizzare la fuga di Riza. Nel frattempo Hulya si accorgerà di aver smarrito il passaporto e, dato che non lo troverà, Cahide chiederà a Bulent di recuperarlo dalla cassaforte dell'ufficio del consorte.

Nuove trame di Cesur ve Güzel

Dopo aver incontrato il procuratore, Cesur avrà paura che Tahsin decida di nascondere, per l'ennesima volta, quanto successo. Nel frattempo, Adalet apparirà in tensione per paura che la verità possa essere scoperta. Nel mentre, dai Alemdaroglu si respirerà aria di gioia per i festeggiamenti per il compleanno dell'affascinante Suhan. Sarà l'occasione giusta per passare degli attimi di gioia con Cesur.

Successivamente Can deciderà di presentarsi alla tenuta Korludag con al seguito una pistola, con la quale penserà di far fuori Tahsin. Poco dopo giungerà Cesur, che riuscirà a sventare il tentato delitto.

Dopo essere stato interrogato, il camionista dirà che è stata colpa di Cesur, ma non avrà fatto i conti con i video di sorveglianza.

Così Tahsin verrà messo in stato di fermo, in attesa che venga svolto il processo.

Subito dopo Salih e Adalet costringeranno Mutlu a costituirsi, ciò comporterà l'uscita dal carcere di Tahsin. Ma non finirà qui, perché Cahide leggerà la missiva di Hasan, mentre Cesur chiederà a gran voce che il corpo del papà venga riesumato.

Adalet sarà in un evidente stato di preoccupazione, in quanto pensa che il fratello Riza, adesso libero di circolare, possa sconvolgergli la vita.

Nelle prossime puntate, Cesur consegnerà a Suhan parte della lettera del papà, nella speranza che possa essere trovata la parte che manca. A quel punto si penserà a esaminare la lettera, per capire se possa essere la missiva che ha anticipato il suicidio.

Peccato che Suhan capirà che la lettera non era quella di addio, quindi si dovrà indagare ulteriormente per capire le cause del decesso. Il prossimo passo potrebbe essere la riesumazione del corpo.