Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset, della prossima stagione televisiva autunnale, rivelano che ad "aprire le danze" sarà la conduttrice Barbara D'Urso, che sarà in onda dal prossimo 6 settembre con il suo talk show Pomeriggio 5. Situazione diversa, invece, per Federica Panicucci: il debutto del suo Mattino 5 quest'anno slitterà di ben due settimane rispetto all'annunciata data di partenza per la stagione tv 2021/2022.

Barbara d'Urso apre la stagione autunnale 2021 di Canale 5

Nel dettaglio, le novità dei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno rivelano che la prima a "scendere in campo" sarà Barbara d'Urso con il suo talk show Pomeriggio 5.

La prima puntata di questa nuova edizione è in programma lunedì 6 settembre alle ore 17:15 e quest'anno la trasmissione sarà in parte rivoluzionata.

Come anticipato dalla stessa conduttrice in una recente intervista, la nuova stagione di Pomeriggio 5 sarà prettamente incentrata su cronaca, attualità e storie di gente comune.

Barbara d'Urso, quindi, rinuncerà completamente a tutta la parte dedicata allo spettacolo e alla cronaca rosa, che per quest'anno verrà messa da parte.

Questo vuol dire che non ci sarà spazio neppure per il racconto di quello che accade all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, la cui partenza è fissata per il 13 settembre.

Slitta il debutto di Mattino 5 2021/2022

Le anticipazioni dei palinsesti Mediaset per il prossimo autunno 2021 rivelano che slitterà il debutto di Mattino 5.

Al termine della passata edizione la conduttrice Federica Panicucci aveva dato appuntamento al pubblico per il prossimo 6 settembre, giorno in cui sarebbe dovuta iniziare la stagione tv 2021/2022.

Tuttavia, in casa Mediaset si è scelto di optare per un cambio programmazione e quindi Mattino 5 non sarà più in onda dal 6 settembre, ma slitterà di ben due settimane.

Il programma, infatti, sarà sostituito da Morning News, la nuova trasmissione estiva di Canale 5 condotta dalla giornalista Simona Branchetti, che sta ottenendo buonissimi risultati dal punto di vista dell'auditel.

Maria De Filippi ritorna dal 13 settembre: anticipazioni palinsesti Mediaset

A confermare il prolungamento di Morning News per altre due settimane a settembre è stata proprio la Branchetti, che sui social ha rivelato che il suo programma andrà avanti fino al 17 settembre.

Soltanto lunedì 20 settembre la linea tornerà alla coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, timonieri di Mattino 5.

Maria De Filippi, invece, ritornerà nel daytime di Canale 5 a partire da lunedì 13 settembre: è questa la data scelta per la prima puntata di Uomini e donne 2021/2022, anche se le registrazioni cominceranno il 23 e 24 agosto.