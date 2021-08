Cambia la programmazione di La7 a partire dal prossimo autunno 2021. Le ultime anticipazioni rivelano che, dopo il prolungato silenzio, Massimo Giletti sarebbe riuscito a trovare un accordo con il patron della rete, Urbano Cairo, e che sarebbe pronto a tornare in onda da settembre con il suo talk show anche se in un giorno diverso.

Occhi puntati anche sulla programmazione del weekend, dove proseguirà l'appuntamento con In Onda, il talk show che quest'estate è stato affidato alla coppia di giornalisti composta da Concita De Gregorio e David Parenzo.

Le novità della programmazione di La7 per l'autunno 2021

Le anticipazioni sul cambio di programmazione autunnale di La7 rivelano che Massimo Giletti ritornerà in onda in prima serata con il suo talk show Non è l'Arena. Il programma, nel corso dell'ultima stagione televisiva, ha registrato risultati auditel soddisfacenti, con una media di oltre 1,2 milioni di persone alla settimana e picchi di share che sono arrivati anche al 10%.

Tuttavia, durante l'ultima puntata di Non è l'Arena, Giletti fece un discorso che sembrava essere quasi un addio alla trasmissione e alla rete di Urbano Cairo.

A quanto pare, però, si sarebbe giunti ad un nuovo accordo, anche se dal prossimo autunno 2021 il giornalista torinese cambierà collocazione nel palinsesto.

Massimo Giletti cambia orario e giorno di programmazione su La7

Se in questi anni Non è l'Arena è sempre andato in onda di domenica sfidando sia Fabio Fazio che Barbara d'Urso, da settembre si sposterà al mercoledì sera.

Di conseguenza, cambierà anche l'orario di inizio della trasmissione, che slitterà dalle 20:35 alle 21:15 circa per lasciare spazio al consueto appuntamento con Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber, riconfermato per tutta la stagione Tv 2021/2022 nell'access prime time di La7.

Cambiamenti in arrivo anche nel fine settimana della rete dove, a partire dal prossimo autunno, proseguirà l'appuntamento con il talk show In Onda, condotto dalla coppia De Gregorio-Parenzo.

Le novità del palinsesto di La7: nel weekend prosegue In Onda

Dopo la buona performance di quest'estate, il talk politico andrà avanti al sabato e alla domenica sera.

Di conseguenza, sarà cancellata la puntata del sabato sera di Otto e Mezzo (che normalmente veniva registrata in anticipo e non andava in onda in diretta).

In daytime, invece, confermati gli appuntamenti "storici" del palinsesto di La7, tra cui quello con L'Aria che tira, il talk show mattutino condotto da Myrta Merlino, in programma anche quest'anno dalle 11 alle 13:30 dopo gli ottimi risultati dello scorso anno, con una media che oscillava sul 5% di share.