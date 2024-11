Svolta del comportamento di Tufan nei confronti di Emir nelle puntate di Endless love in onda prossimamente su Canale 5. Tufan sarà convinto che l'assassino di Asu sia Emir e per questo non esiterà a vendicarsi, arrivando a picchiarlo con un bastone. In realtà, Tufan non sa che Asu non è morta, sta solo inscenando il suo omicidio per incastrare Kemal.

Tufan usa Nihan per far cadere Emir nella sua trappola

Tufan si convincerà che a uccidere Asu sia stato Emir. Non riuscirà a immaginare che la ragazza stia solo inscenando la sua morte per mettere nei guai Kemal.

Forte della sua convinzione, vorrà vendicarsi di Emir e lo farà usando Nihan. Sa che la ragazza farebbe qualsiasi cosa pur di salvare Kemal, così la convincerà del fatto che sia stato Emir a uccidere Asu.

Così le chiederà aiuto per dimostrarlo, ma lo farà minacciandola con una pistola. Tufan porterà Nihan in un casale abbandonato, immaginando che Emir andrà a cercarla. Quando quest'ultimo troverà l'auto della moglie, però, al suo interno troverà Tufan: "Sei pronto a dare la vita per la signora Nihan?", chiederà Tufan, così Emir lo seguirà.

Nihan capisce che Emir non può essere il potenziale assassino di Asu

Quando Emir e Tufan giungeranno nel casale, quest'ultimo libererà Nihan. Appena la ragazza volterà le spalle, Tufan prenderà un bastone in ferro e picchierà Emir.

Gli darà un colpo sulle gambe, il suo punto debole da quando Kemal gli ha sparato e il proiettile è rimasto incastrato nella spina dorsale.

Nonostante tutto, Nihan sembrerà disposta ad aiutarlo, ma Tufan le intimerà di stare al suo posto: "Non ha capito che così le sto restituendo la sua libertà?". Nihan abbandonerà il casale e salirà in macchina e mentre dentro Tufan metterà in scena la sua furia contro Emir, telefonerà Kemal.

Sarà pronta a raccontargli cosa sta succedendo, ma Kemal la sorprenderà dicendole che il potenziale assassino di Asu è scappato dalla finestra, grazie all'impresa di pulizie che si occupa di pulire le vetrate del grattacielo in cui vive Kemal.

Nihan salva la vita di Emir

Nihan rientrerà dentro, convinta del fatto che non sia stato Emir a uccidere Asu e assisterà a una scena che non si sarebbe mai aspettata di vedere: un Emir intimorito da Tufan, ma soprattutto innocente.

Sarà lei a salvarlo dalle sue grinfie, dicendo a Tufan che ha la certezza che non sia stato Emir a uccidere Asu.

Tufan sarà preoccupato: dopo tutto quello che ha fatto e detto a Emir, sicuramente non esiterà a vendicarsi di lui. Ed effettivamente lo farà subito: appena vedrà Tufan distratto, lo colpirà. Quest'ultimo se la darà a gambe levate, mentre Emir ringrazierà la moglie per averlo salvato e soprattutto per avergli creduto.