Grandi novità in casa Mediaset nel corso della prossima stagione televisiva 2022. Una di queste potrebbe riguardare il futuro di Temptation Island, il celebre reality show delle tentazioni che ormai da circa dieci anni è diventato uno dei prodotti di punta della programmazione estiva di Canale 5. Nonostante il costante boom di ascolti registrato dal reality show in questi anni, sembrerebbe che la prossima estate, Temptation Island possa non tornare in onda sulla rete ammiraglia del Biscione, al punto che Maria De Filippi starebbe studiando già un nuovo format per sostituirlo.

Si valuta la chiusura di Temptation Island: il reality show a rischio

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni riportate in queste ore sulle pagine di TvBlog, dalla prossima estate, Temptation Island potrebbe non avere più spazio nella programmazione di Canale 5.

Il reality delle tentazioni risulterebbe cancellato dal palinsesto della rete ammiraglia Mediaset e questo retroscena andrebbe a spiegare anche il motivo per il quale il padrone di casa Filippo Bisciglia, quest'anno, al termine dell'edizione trasmessa in prime time, non ha dato appuntamento alla prossima stagione del programma.

Maria De Filippi starebbe pensando già ad un nuovo format

A quanto pare, infatti, non ci sarebbe l'accordo tra Maria De Filippi e la sua casa di produzione "Fascino" e Banijay, la casa di produzione che detiene i diritti internazionali del format del reality show delle tentazioni.

E cosa succederà a questo punto nella prossima estate? Cosa andrà in onda al posto di Temptation Island, ormai diventato un appuntamento fisso nell'estate di oltre tre milioni e mezzo di spettatori?

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione tv 2021/2022, è stata annunciata da Pier Silvio Berlusconi una nuova produzione Fascino, che avrebbe trovato spazio su Canale 5.

Un nuovo programma nell'estate di Canale 5 al posto di Temptation?

Ebbene, sembrerebbe proprio che sia questo il progetto, per il momento "top secret", che dovrebbe andare a prendere il posto di Temptation Island nel corso della programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset.

Sempre secondo quanto riportato dal sito TvBlog, il progetto in questione potrebbe essere "Ultima fermata", un format "made in Fascino", che qualche tempo fa venne messo a punto e che avrebbe dovuto vedere la luce con Stefano De Martino.

Alla fine, però, quel progetto non ha mai visto la luce e non si esclude che, nel corso della prossima stagione televisiva, Maria De Filippi possa decidere di riportarlo in vita e di riadattarlo per la prima serata estiva di Canale 5, rimasta orfana del reality show delle tentazioni.