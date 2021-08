Con l'inizio della nuova stagione autunnale Mediaset, ci saranno dei cambi di programmazione legati in primis al daytime di Canale 5. A farne le spese saranno le soap Brave and Beautiful e Love is in the air, entrambe di importazione turca, che hanno debuttato questa estate sulla rete ammiraglia Mediaset, riscuotendo un buon successo dal punto di vista Auditel.

A partire da lunedì 13 settembre, però, le due soap del pomeriggio dovranno lasciare la fascia del daytime, complice il ritorno dei programmi di Maria De Filippi e del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini.

Canale 5, cambia la programmazione in autunno: le novità del daytime

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset dell'autunno 2021, rivelano che i programmi riprenderanno la normale programmazione a partire dal 13 settembre.

È questa la data in cui andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e donne su Canale 5, ma ci sarà spazio anche per il debutto del GF Vip 6 sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Dalla settimana successiva, invece, in daytime troverà spazio anche il daytime di Amici 21, il talent show ideato e condotto sempre da Maria De Filippi, che quest'anno anticiperà il debutto al 18 settembre.

Insomma tutti i programmi "storici" del palinsesto di Canale 5 porteranno a una serie di modifiche che riguarderanno la programmazione della rete ammiraglia.

Il ritorno di Maria De Filippi fa spostare Brave and Beautiful e Love is in the air

A farne le spese, quindi, saranno Brave and Beautiful e Love is in the air, le due nuove soap che questa estate hanno tenuto compagnia al pubblico durante, riscuotendo una media di circa due milioni di telespettatori al giorno, con picchi del 20% di share.

Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di consolidare la sua leadership pomeridiana anche in estate, malgrado l'assenza delle trasmissioni di Maria De Filippi.

Mediaset tace sul futuro delle soap turche

Ma cosa succederà in autunno alle due soap turche? Sia Brave & Beautiful che Love is in the air, non giungeranno al termine entro il prossimo 10 settembre.

Ecco perché, i tantissimi fan si chiedono che fine faranno le restanti puntate inedite delle due serie: saranno collocate sempre nel daytime feriale di Canale 5 oppure no?

Al momento, Mediaset "tace" su quello che sarà il futuro delle due soap: l'azienda non si è ancora espressa ufficialmente su quella che sarà la programmazione da settembre.

Dai palinsesti ufficiali, emerge che in autunno su Canale 5 sarà libero lo slot orario che va dalle 16:45 alle 17:30 circa, il quale sarà destinato a una soap e non si esclude che possa essere proprio una delle due.