Raimondo Todaro in queste ultime settimane, è al centro delle cronache per la sua decisione di lasciare Ballando con le Stelle dopo 15 anni. Una scelta che ha colto di sorpresa anche la conduttrice del talent di Rai 1 Milly Carlucci, la quale pare non sapesse nulla della decisione del ballerino. Ciò ha scatenato un botta e risposta infuocato tra i due via social e, solo in queste ultime ore, Todaro ha voluto specificare meglio come siano andati i fatti, sostenendo di non aver giocato sporco e di non aver agito nell'ombra. Intervistato dal magazine Oggi, il ballerino ha parlato anche di Maria De Filippi che gli avrebbe offerto un posto come professore di ballo nella scuola di Amici.

Raimondo Todaro replica a Milly Carlucci: 'Non ho giocato sporco'

Dopo il botta e risposta infuocato dei giorni scorsi tra Raimondo Todaro e Milly Carlucci, il ballerino è tornato a parlare del suo abbandono a Ballando con le stelle attraverso le pagine del settimanale Oggi. Nel corso dell'intervista, Raimondo ha voluto chiarire ulteriormente la sua versione dei fatti. Stando alle sue parole, la decisione è maturata nel corso degli anni, tanto che ha raccontato anche un episodio del 2016, dove aveva già espresso l'intenzione di cercare nuove strade e nuovi stimoli, salvo poi cambiare idea su pressione proprio di Milly Carlucci. Quest'ultima, pare sapesse quindi già da tempo della volontà di Raimondo di lanciarsi in nuove sfide, motivo per il quale il ballerino respinge a gran voce le accuse mosse da Milly: "Non ho giocato sporco".

L'addio di Todaro dopo 15 anni a Ballando con le stelle

Raimondo Todaro, come è noto, da ben 15 anni è uno dei personaggi di punta del Talent di Rai 1. Una lunga esperienza che, stando alle sue parole, non ha più senso continuare. Arrivato alla soglia dei 34 anni, per il ballerino si aprono dunque nuove strade professionali e nuove sfide.

Non vi è ancora l'ufficialità, ma sembra che Todaro entrerà a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la querelle con Milly Carlucci, il ballerino non smette comunque di ringraziare la sua madre artistica, anche se ammette di esserci rimasto male per come la conduttrice ha cercato di metterlo in cattiva luce con i tweet pubblicati sui social.

Amici, Raimondo su Maria De Filippi: 'Le sarò per sempre grato'

Come già detto, l'addio di Todaro a Ballando con le stelle è coinciso con l'indiscrezione secondo la quale il ballerino approderà ad Amici. Ad oggi, sembra che non vi sia ancora un contratto firmato e il ballerino, sulle pagine di Oggi, ha tenuto a precisare che, al momento dell'addio a Ballando, non vi era nessuna trattava con Mediaset e Maria De Filippi. Sembra però certo il suo approdo nella scuola più famosa d'Italia, la cui nuova edizione partirà il prossimo settembre. Se ciò venisse confermato, Raimondo si ritroverebbe a lavorare fianco a fianco con l'ex moglie Francesca Tocca, da anni nel cast di Amici. A tal proposito e su Maria De Filippi, Raimondo svela un retroscena: "Mi è stata vicina quando mi stavo separando. Le sarò per sempre grato".