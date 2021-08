Grandi novità in arrivo nella programmazione Rai del prossimo autunno 2021. Le anticipazioni rivelano che su Rai 1 ci sarà spazio per l'arrivo in daytime di Serena Autieri, che questa estate è stata al timone di "Dedicato", il nuovo show mattutino pensato per la fascia oraria che va dalle 10 alle 11:30 circa.

Occhi puntati anche sulle fiction: il ritorno più atteso è quello di Imma Tataranni 2, il cui debutto verrà anticipato di un mese rispetto alla data prevista inizialmente.

Palinsesti Rai autunno 2021, cambio programmazione al sabato

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti i palinsesti Rai del prossimo autunno, rivelano che ci sarà un cambio programmazione per il daytime del sabato pomeriggio.

Ad affacciarsi nel fine settimane della rete ammiraglia, sarà la conduttrice e attrice Serena Autieri, che dal prossimo 25 settembre, condurrà un nuovo programma in onda dalle ore 14 alle 15:15.

La trasmissione dovrebbe essere sulla falsariga di Dedicato e aprirà così le danze del sabato pomeriggio di Rai 1, dopodiché ci sarà spazio per gli appuntamenti con Linea Bianca/Linea Blu, A sua immagine e poi alle ore 17 la linea passerà a Marco Liorni.

Anticipato il debutto di Imma Tataranni 2

Dal prossimo settembre, infatti, Marco Liorni, attuale padrone di casa del game show "Reazione a Catena", tornerà in onda al sabato pomeriggio con una nuova stagione di "Italia sì", il talk show che in questi anni di programmazione ha ottenuto una buona media dal punto di vista Auditel.

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda le fiction che saranno proposte su Rai 1 nel corso dell'autunno 2021.

Il debutto di "Imma Tataranni 2 - Sostituto Procuratore", non saranno più trasmesse da novembre in poi, come era stato svelato in un primo momento alla presentazione dei palinsesti per la stagione 2021/2022. Le nuove puntate di questa seconda attesissima stagione, saranno invece trasmesse a partire dal prossimo ottobre in prime time.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Alessandro Cattelan 'fugge' dal sabato sera: il suo show cambia programmazione

Confermato anche il cambio di programmazione dello show Da Grande, che segnerà il debutto sulla rete ammiraglia del presentatore Alessandro Cattelan, ex volto di X Factor sui canali Sky.

In un primo momento, lo show di Cattelan era previsto al sabato sera contro Tu si que vales di Maria De Filippi.

Alla fine, però, è stato scelto di evitare questa dolente sfida Auditel contro il programma Mediaset, che registra in media oltre 5 milioni di spettatori a settimana. Così, le due puntate di "Da Grande", andranno in onda di domenica sera. L'appuntamento è previsto il 19 e il 26 settembre a partire dalle ore 21.30 circa sulla rete ammiraglia Rai.