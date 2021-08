Cambio programmazione in arrivo sulle reti Rai a partire dal prossimo settembre 2021. Molti dei programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico durante la stagione estiva, andranno in soffitta e cederanno spazio al ritorno dei programmi "titolari" della stagione tv autunnale. Il pubblico della rete ammiraglia Rai ritroverà così i vari personaggi de Il Paradiso delle Signore, la fortunata soap opera giunta alla sua sesta stagione di messa in onda, che tornerà in onda dal 13 settembre ma potrebbe cambiare orario di inizio.

Da settembre, cambio programmazione Rai: Il Paradiso delle signore torna in prima tv

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Rai 1 prenderà il via il prossimo 13 settembre, quando tornerà a riaccendersi il daytime col ritorno di tutte le trasmissioni storiche del mattino e del pomeriggio.

Tra i vari appuntamenti, tornerà quello con Il Paradiso delle signore 6, in programma come sempre in prima visione assoluta nei pomeriggi della rete ammiraglia.

Gli attori, nei mesi scorsi, sono tornati già sul set per girare le nuove puntate in onda da settembre e per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022. I colpi di scena non mancheranno anche se, una delle novità più importanti, potrebbe riguardare l'orario di inizio degli episodi quotidiani.

La soap potrebbe cambiare l'orario di inizio

Lo scorso anno, infatti, il direttore di Rai 1 scelse di cambiare l'orario di messa in onda della soap opera, la quale passò dalle 15:40 alle 15:55 circa. Quindici minuti di "ritardo" rispetto al vecchio orario che, tuttavia, permisero a Il Paradiso delle signore di conquistare più spettatori.

In questo slot orario, infatti, la soap ha avuto vita più facile dal punto di vista degli ascolti, complice il fatto che su Canale 5 va in onda l'ultima parte di Uomini e donne che, abitualmente, è stracolma di spot pubblicitari.

Tuttavia, dal prossimo settembre 2021, potrebbe esserci un ulteriore cambio programmazione e la soap Rai potrebbe tornare al vecchio orario della terza stagione.

Il retroscena sulla programmazione de Il Paradiso 6

A riportare tale indiscrezione è stato TvBlog, il quale ha fatto sapere sui social che la prima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle signore, è in programma lunedì 13 settembre ma alle ore 15:40 e quindi non alle 15:55 così come è successo lo scorso anno.

La soap, quindi, potrebbe essere trasmessa con quindici minuti d'anticipo rispetto alla programmazione dello scorso anno e, in questo modo, andrebbe a rosicchiare un po' di tempo al talk show Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone che anche quest'anno farà da traino agli appuntamenti quotidiani con la soap.