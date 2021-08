La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere uno dei "gialli" di questa estate 2021. Ormai da un po' di settimane, i due hanno fatto perdere le loro tracce sui social, dove ormai non si vedono più insieme, confermando così le voci legate ad una crisi e rottura in corso. I retroscena sulla coppia non mancano e addirittura si vocifera che uno dei motivi potrebbe essere legato al tradimento di uno dei due, al punto da spingerli a troncare subito la relazione.

Forse un tradimento alla base della rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta?

Nel dettaglio, mentre Can Yaman e Diletta Leotta preferiscono non rilasciare dichiarazioni ed evitando di parlare di quello che sta accadendo anche sui social, non mancano le indiscrezioni sul loro conto.

In queste ore, ad esempio, il paparazzo Maurizio Sorge ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram, dove conferma che la love story tra l'attore turco e la conduttrice di Dazn, è giunta definitivamente al capolinea dopo pochi mesi di fidanzamento.

Al tempo stesso, poi, Sorge non esclude che dietro questo addio repentino e a trattai "drammatico" della coppia, possa celarsi anche un possibile tradimento da parte dell'uno o dell'altro.

L'avvistamento di Can Yaman con una donna misteriosa

Possibile che la relazione sia finita nel giro di poco tempo proprio a causa di un tradimento? È questa una delle ipotesi che attualmente ruota intorno alla coppia, anche se i due diretti interessati, preferiscono non commentare la vicenda e vanno avanti per le loro strade.

Sempre nelle ultime ore, inoltre, si parlato anche di una possibile nuova frequentazione per Can Yaman. L'attore turco protagonista di svariate serie di successo, è stato beccato in compagnia di una donna misteriosa in vacanza, ed è subito esploso il Gossip.

Si vocifera, infatti, che Can si starebbe già frequentando con un'altra donna dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta anche se, al momento, anche questa indiscrezione non trova conferma da parte dei diretti interessati.

L'attore turco pronto a tornare sul set

Insomma sia Can che Diletta preferiscono mantenere il silenzio assoluto sulla loro vita privata, ma non si esclude che al più presto possano uscire finalmente allo scoperto e fare chiarezza, raccontando la verità ai tantissimi fan che li seguono e li supportano sui social.

Nel frattempo, l'attore turco prosegue il suo periodo di vacanza in Sardegna, prima di rientrare di nuovo all'opera in vista dei nuovi impegni professionali.

Da settembre, infatti, sarà impegnato sul set di Viola come il mare, la nuova fiction destinata al prime time di Canale 5, in onda nel corso della stagione televisiva 2022.