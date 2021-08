Can Yaman è stato indubbiamente uno dei protagonisti del Gossip di questa estate 2021. L'attore turco ha tenuto banco con le vicende legate alla sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta. Una love story che sembrava procedere nel migliore dei modi, fino a quando non è calato drasticamente il silenzio. Da un po' di tempo, infatti, Can e la conduttrice sportiva non danno più notizie del loro amore ed entrambi hanno intrapreso due strade letteralmente differenti.

Sui social, però, i due mantengono il silenzio ma la verità dei fatti potrebbe essere raccontata a Silvia Toffanin.

Si parla di fine della love story tra Diletta Leotta e il divo turco Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta Leotta, dopo essersi sbilanciati sui social postando foto e video delle loro vacanze d'amore insieme, hanno fatto perdere le tracce, destando sospetti e curiosità tra i numerosi fan.

I due, da circa tre settimane non appaiono più insieme e starebbero trascorrendo da "separati" questo ultimo periodo estivo.

La prova chiave che testimonierebbe il fatto che tra i due ci sia crisi, è arrivata ieri sera, quando c'è stata la festa di compleanno di Diletta Leotta a Catania, nella villa dei suoi genitori (che qualche mese fa hanno conosciuto ufficialmente l'attore turco protagonista di DayDreamer e Mr Wrong).

Diletta ha festeggiato il suo trentesimo compleanno in compagnia di amici e parenti ma, al suo fianco, non c'era Can Yaman che il 15 agosto si trovava a Roma.

Il ritorno di Can Yaman in tv: a settembre potrebbe essere su Canale 5

Insomma sembrerebbe che la crisi tra i due sia profonda e addirittura si ipotizza che si sarebbero già detti addio in maniera definitiva, tanto che Can ha disertato anche il compleanno così atteso della conduttrice sportiva.

Eppure, sui social, sia Yaman che Leotta continuano a mantenere il riserbo assoluto. I due, infatti, non hanno mai confermato e neppure smentito le voci che circolano sul loro conto, tantomeno quelle legate alla rottura definitiva.

Entrambi vanno avanti per la loro strada anche se, tutta la verità dei fatti potrebbe essere ben presto raccontata a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Il retroscena su Can Yaman e Verissimo

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, dopo questa estate decisamente "rocambolesca", Can Yaman potrebbe ritornare sugli schermi Mediaset, partecipando come ospite di una delle prime puntate di Verissimo.

Il programma, quest'anno, andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale (sia al sabato che di domenica pomeriggio) e tra gli ospiti di settembre potrebbe esserci proprio Can Yaman, pronto a raccontare tutta la sua verità sulla storia d'amore con Diletta.

La trattativa sarebbe in corso, per la gioia delle numerose fan del divo turco, che avrebbero modo di rivederlo di nuovo in tv dopo la fine della serie estiva, Mr Wrong.