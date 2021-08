Can Yaman continua a essere al centro del Gossip e non solo per la sua storia d'amore con Diletta Leotta che sembra essere naufragata. In queste ultime ore, infatti, si è tornato a parlare anche del rapporto tra l'attore turco e la sua collega Demet Ozdemir, con la quale ha condiviso l'esperienza sul set della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno, che ha fatto viaggiare con la fantasia milioni di spettatori in tutto il mondo. Stando a un retroscena riportato da Biagio D'Anelli, la coppia Can-Demet pare che fosse vicinissima al matrimonio ma poi tutto saltò per un tradimento.

Il retroscena sul rapporto tra Can Yaman e Demet Ozdemir

Nel dettaglio, stando a quanto riportato da Biagio D'Anelli, l'esperto di gossip che spesso è ospite nelle trasmissioni pomeridiane di Barbara d'Urso, tra Can Yaman e Demet Ozdemir pare ci fosse un rapporto speciale.

Addirittura, D'Anelli ha dichiarato che tra i due ci fosse una relazione d'amore in corso e che la coppia protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, fosse vicinissima alle nozze.

"Era vero il fatto che con Demet doveva sposarsi. Ma andò tutto a monte perché lui la tradì, perché lei lo beccò in un hotel", ha dichiarato D'Anelli parlando della coppia Can-Demet.

L'attore Can Yaman avrebbe tradito la collega Demet

A quanto pare, quindi, l'attore turco che fa sognare il pubblico italiano avrebbe tradito l'attrice di Sanem in Daydreamer e nel momento in cui lei scoprì tutto, scelse di mandare all'aria anche le loro nozze che erano in programma.

Una versione dei fatti che, fino a questo momento, non è stata confermata ma neppure smentita dai due diretti interessati.

Sta di fatto, però, che sia Can che Demet non parlano mai volentieri del loro rapporto e anche in una recente intervista concessa al settimanale di Alfonso Signorini, l'attrice non ha proferito parola sul suo rapporto con il divo turco.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attesa di scoprire se i due faranno chiarezza su questa situazione, Can Yaman continua a essere al centro dell'attenzione mediatica anche per la sua turbolenta relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta.

Si parla di crisi e rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta

Da un po' di tempo ormai, i due non appaiono più insieme e si fanno sempre più insistenti le voci legate ad un possibile addio definitivo.

Mentre Can Yaman è stato avvistato in Sardegna, Diletta è stata beccata a Montecarlo in compagnia delle sue amiche, tra cui la cantante Elodie.

I due, sui social, non nascondono le loro vite e da più di due settimane stanno trascorrendo le vacanze separatamente, al punto da alimentare i sospetti legati ad un addio definitivo. Anche in questo caso, però, i due diretti interessati non hanno mai fatto chiarezza su quanto starebbe succedendo.