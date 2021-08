Le puntate di Una vita in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5 vedranno Anabel, la nuova amica di Camino, tradire la fiducia della giovane Pasamar svelando in pubblico il segreto di Ildefonso. La figlia di Marcos infatti, non manterrà il silenzio sull'impotenza del marchesino.

Anticipazioni Una vita: Camino stringe una sincera amicizia con Anabel

Nello soap Una vita il matrimonio tra Camino e Ildefonso non procederà nel migliore dei modi. I rapporti tra i due novelli sposi saranno sempre più tesi, nonostante Felicia cerchi di dare serenità alla coppia.

Di ritorno dal viaggio di nozze, Camino stringerà amicizia con Anabel, la figlia di Marcos Bacigalupe. Tra le due ragazze nascerà una forte complicità che desterà la preoccupazione di Felicia, la quale in un primo momento avrà timore che la figlia si innamori della nuova arrivata. Tra le due giovani però, non nascerà nulla di sentimentale ma solo una bella e sincera amicizia.

Ildefonso confessa a Camino di essere impotente

Nel corso delle prossime puntate i fan di Una vita vedranno che Ildefonso anche dopo il matrimonio si rifiuterà di avere contatti fisici con la moglie. Questo insospettirà Camino, la quale intuirà che il marito le stia nascondendo qualcosa e gli chiederà spiegazioni. Il marchesino le chiederà di avere pazienza e solo in seguito, deciderà di confessarle il suo segreto.

Ildefonso racconterà a Camino di essere impotente a causa di una ferita riportata durante un combattimento in guerra. Una sconvolgente scoperta che lascerà basita Camino, la quale sceglierà di mostrare tutto il suo sostegno a Ildefonso anziché ripudiarlo.

Anabel tradisce la fiducia di Camino e svela il segreto di Ildefonso

Nonostante Camino scelga di stare accanto al marito, tra i due la tensione sarà alle stelle.

L'aristocratico scoprirà anche la lettera che Maite avrà scritto a Camino e confesserà alla moglie di essere a conoscenza della sua storia d'amore con la pittrice. La giovane Pasamar sempre più affranta per tutta la situazione, deciderà di confessare alla sua nuova amica Anabel il segreto di Ildefonso. Una mossa azzardata, visto che la figlia di Marcos tradirà la fiducia dell'amica e svelerà il grande segreto del marchesino.

Anabel agirà in questo modo stanca di vedere la coppia fingere di andare d'amore e d'accordo in pubblico. Come reagirà Camino a questo tradimento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap tv ambientata ad Acacias.

Si ricorda inoltre che Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Su Mediaset Infinity invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.