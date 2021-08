Can Yaman continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. L'attore turco, questa estate protagonista del Gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, sembra aver messo una pietra sopra al passato e a quello che ha vissuto in compagnia della conduttrice sportiva. I due, infatti, da diverse settimane non si mostrano più insieme e mentre Diletta tiene "riservata" la sua vita privata, per Can Yaman non mancano gli avvistamenti e le indiscrezioni su nuovi possibili flirt, tra cui quello con la bellissima ragazza serba di nome Zelika.

L'addio tra Diletta Leotta e Can Yaman: i due ormai lontanissimi

Nel dettaglio, le ultime di gossip sul conto dell'attore turco protagonista di svariate serie televisiva di successo, rivelano che ormai la love story con Diletta Leotta farebbe ufficialmente parte del passato.

I due da circa un mese non si mostrano più l'uno al fianco dell'altro e sul loro conto è calato il silenzio assoluto. Loro stessi, sui social, hanno scelto di non rispondere alle domande dei fan che chiedono informazioni su quanto starebbe accadendo e vanno avanti per la loro strada.

Tra i due, sembrerebbe che Can Yaman sia quello che se la sta "spassando" di più, come testimoniato dagli ultimi contenuti che l'attore stesso ha scelto di condividere sui suoi social.

L'attore turco Can Yaman beccato con la bella Zelika

Can è reduce da una breve vacanza in Serbia, dove ha avuto modo di divertirsi e di frequentare anche locali notturni, con tanto di stories "piccanti" postate sui suoi social.

Tuttavia, a destare maggiormente attenzione è stato l'avvistamento in compagnia di una bellissima ragazza serba.

Si chiama Zelika e, a primo impatto, sembra essere somigliante a Diletta Leotta.

La bella Zelika ha destato l'attenzione dei fan dell'attore, dato che hanno avuto modo di vederla in diverse occasioni al suo fianco, durante gli eventi in programma in Serbia in questi giorni.

Nuovo flirt per Can dopo Diletta? Lui tace sui social e pensa a Venezia

Zelika ha infatti presenziato all'inaugurazione dei nuovi negozi a marchio Tudors, di cui Can Yaman è uno dei testimonial e non è mancato neppure un selfie in sua compagnia.

Insomma sembrerebbe che Zelika possa essere qualcosa in più di una semplice fan, anche se l'attore turco non si è sbilanciato in nessun modo sul conto della ragazza.

In attesa di scoprire se ci sarà qualche risvolto dopo gli avvistamenti recenti con la bella ragazza serba, Can in queste ore è rientrato in Italia e sui social ha annunciato che nei prossimi giorni partirà per Venezia, dato che sarà uno dei protagonisti della Mostra del Cinema, che si sta svolgendo proprio in questi giorni in Laguna.