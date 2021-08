Le vicende di Upas saranno caratterizzate dalla story-line legata alla brutale aggressione ai danni di Susanna e Renato, inaspettatamente ne diventerà uno dei protagonisti. Stando alle anticipazioni relative agli episodi in onda dal 6 al 10 settembre, Poggi confesserà a suo figlio Niko che la sera dell'aggressione ha visto Picardi. Ciò, farà sì che la polizia indirizzi i suoi sospetti su di lei mentre l'avvocatessa continuerà a combattere tra la vita e la morte.

Nel frattempo, Franco si ritroverà a gestire una situazione delicata mentre Fabrizio dovrà risolvere il problema legato alle critiche sullo spot pubblicitario.

Infine, Rossella farà un incontro che la scombussolerà e Serena sarà sempre più gelosa di Viviana.

Upas, trame 6-10 settembre: Renato confessa a Niko di aver visto Susanna la sera dell'aggressione

Susanna, in seguito alla brutale ossessione, sarà in ospedale e continuerà a lottare tra la vita e la morte mentre la polizia, come rivelano le anticipazioni Upas relative alle puntate in onda dal 6 al 10 settembre, continuerà ad indagare per scoprire chi sia stato e le investigazioni sembreranno portare proprio a Palazzo Palladini. Nel frattempo, Renato, deciderà di liberarsi di un grosso peso che gli causava angoscia e confesserà a suo figlio Niko di aver visto Susanna la sera in cui è stata aggredita.

Tuttavia, ora, le cose per lui potrebbero mettersi molto male. Intanto, Franco, dovrà gestire una situazione alquanto delicata che sarà determinata dalla perspicacia di Bianca. Poco dopo, Marina farà i complimenti a Fabrizio per la campagna pubblicitaria del pastificio. Purtroppo per lui, un incidente dal mondo social, minaccerà la sua serenità.

La Giordano, poco dopo, sarà molto preoccupata per il marito, il quale a causa delle critiche ricevute per lo spot, non saprà come risolvere la situazione.

Upas, spoiler 6-10 settembre: la polizia ha dei sospetti su Renato

Rossella vivrà una situazione alquanto spiacevole, ma riceverà aiuto da qualcuno. La giovane, poi, verrà invitata da Vittorio a prendersi una pausa dallo studio ed accetterà finendo per vivere una serata trasgressiva.

La serata, oltre a scombussolarla, rischierà di compromettere il suo futuro lavorativo. Nel frattempo, Renato parlerà con la polizia e spiegherà per quale motivo non abbia detto prima di aver visto Susanna proprio la sera in cui è stata aggredita.

La sua omissione, farà sì che la polizia finisca per avere dei sospetti su di lui. Il commissario Torre continuerà le indagini su Susanna mentre la ragazza continuerà a versare in condizioni molto critiche. Niko, intanto, deciderà di parlare a Jimmy di quanto accaduto anche se non sarà facile visto che il piccolo è molto affezionato a Susanna.

Upas: Serena sempre più gelosa di Viviana

Nei prossimi episodi di Upas, Filippo lavorerà fianco a fianco con Viviana e ciò aumenterà la frustrazione e la gelosia di Serena, la quale non sapendo più come gestire la situazione che si è venuta a creare, si confiderà con Marina.

La scelta fatta da Sartori di riprendere Viviana a lavorare con lui, metterà ancor più in crisi l'equilibrio tra Filippo e Serena. I due, finiranno per lasciarsi nuovamente oppure troveranno la maniera di tornare ad essere una famiglia?

Nel frattempo, i sospetti della polizia si concentreranno ancora di più sul un abitante di Palazzo Palladini. Poco dopo, il piccolo Lollo, in maniera del tutto involontaria, rischierà di creare a Guido dei problemi con Alberto Palladini. Che cosa farà il bambino? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole per scoprirlo.