Can Yaman e Demet Ozdemir hanno fatto sognare milioni di telespettatori con la Serie TV che li ha visti protagonisti e che ha conquistato l'Italia, oltre che altri paesi europei, col nome di Day Dreamer. Dopo un presunto allontanamento tra i due, sembrerebbe raggiunta la pace, in prospettiva di una nuova serie tv della Gold production che li vedrebbe nuovamente protagonisti insieme.

L'allontanamento tra Can e Demet

Demet Ozdemir sembrava aver preso le distanze dal collega Can Yaman. Si era ipotizzato che l'esclusione da parte dell'attrice di Sanem fosse dovuta a una mancata condivisione del percorso intrapreso da Can in Italia con l'annesso Gossip al fianco della giornalista sportiva Diletta Leotta.

In realtà, gli attori della famosa serie turca continuano a seguirsi sui social e probabilmente lo fanno anche grazie all'annuncio della Gold.

Nuova serie tv della Gold production

La Gold production avrebbe annunciato l'arrivo di una nuova serie tv che vedrebbe protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir, dato il successo della scorsa soap che li ha visti recitare insieme. Successo guadagnato non solo in Turchia, ma anche in altri paesi europei, tra i quali l'Italia. I fan della coppia, che speravano in una relazione tra i due anche nella realtà, aspettano con ansia una nuova storia d'amore che li veda protagonisti sugli schermi. Per ora, però, non si sa ancora di che tipo di progetto si tratti. Attualmente Can e Demet sono impegnati in altri progetti lavorativi.

Ozdemir, infatti, sta registrando il film Netflix Tattiche d'amore, mentre da ottobre 2021 inizieranno le riprese di Sandokan, della Lux Vide, che vedrà Yaman prendere il posto di Kabir Bedi. Ancora non è chiaro chi sarà l'attrice che interpreterà Marianna.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La storia tra Can Yaman e Diletta Leotta sembrerebbe giunta al termine

Fin da subito, la storia tra l'attore turco e la giornalista siciliana è parsa a molti una messinscena. Un dato certo è che al momento i due stanno trascorrendo le vacanze separati. Infatti, Can Yaman dopo essere stato in varie città pugliesi e campane, adesso si trova in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze con l'amico Roberto Macellari e i suoi manager turchi.

L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha precisato che Diletta Leotta non si troverebbe con lui, ma sarebbe attualmente a Montecarlo e starebbe definendo l'acquisto di una villa a Catania. A confermare l'indiscrezione sarebbe anche il freddo saluto scambiato tra Can e il fratello chirurgo di Diletta, incontratisi casualmente in un locale in Sardegna. Sarà davvero finita tra i due o non è mai realmente iniziata? Al momento nessuna conferma o smentita da parte di entrambi.