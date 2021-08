Nelle prossime trame di Brave and Beautiful, Cesur e Suhan si sposeranno e ciò causerà la rabbia di Tahsin, il quale arriverà a ripudiare la figlia. Cahide, invece, cercherà di insinuare un dubbio in Suhan dicendole che Alemdaroğlu l'avrà sposata per interesse. La giovane Korludag crederà alle parole della cognata o sarà fiducia al neo marito?

Suhan e Cesur si sposano per vendicarsi di Tahsin

Nel corso delle puntate di Brave and Beautiful in onda tra qualche settimana su Canale 5, Suhan chiederà a Cesur di sposarla e lo farà dopo aver appreso che sarà stato il padre a rapirla.

La giovane quindi vorrà vendicarsi del padre e pertanto vorrà unirsi in matrimonio con il nemico numero uno del genitore. Il matrimonio tra i due verrà celebrato in fretta e furia, nonostante i tentativi di Banu e Cahide di impedirlo. Venuto a sapere delle nozze, Tahsin non esiterà a comunicare a tutti che riterrà Suhan "morta". Il patriarca dei Korludag farà intendere di essere disposto persino a uccidere Cesur qualora fosse necessario e ciò per fare in modo che lui e Suhan non scoprano tutte le malefatte e i crimini commessi in passato.

Suhan dubita di Cesur a causa di Cahide

Il giorno dopo le nozze, Suhan comincerà a dubitare della sua scelta di sposare Cesur e i suoi dubbi aumenteranno quando Cahide le dirà che potrebbe essere stato Alemdaroğlu a ferire la cavalla il giorno del loro primo incontro.

Cahide inoltre, insinuerà il dubbio che Cesur l'abbia sposata per interesse, dopo aver saputo che avrebbe ereditato la tenuta dei Korludag una volta sposata. Suhan quindi, comincerà ad avere le idee confuse su tutta la situazione.

Cesur ha sposato Suhan per interesse?

Con il prosieguo delle puntate, i novelli sposi avranno un confronto, dove Suhan chiederà al marito se la stia solo usando.

In tutta risposta, Cesur inviterà la moglie a non scoraggiarsi a distanza di poche ore dal matrimonio dicendole di non ascoltare le parole di Cahide la quale, secondo lui, avrà appositamente insinuato in lei dei dubbi su richiesta di Tahsin. Dopo il duro confronto, la figlia di Tahsin deciderà di stare accanto a Cesur, dandogli nuovamente fiducia, a dispetto delle insinuazioni di Cahide.

I due novelli sposi stringeranno di nuovo un patto, concentrandosi sulla vendetta contro Tahsin, a discapito della loro relazione sentimentale. Quello tra Cesur e Suhan, nato come un matrimonio di interesse, a lungo andare potrebbe invece riservare molti colpi di scena ai telespettatori di Brave and Beautiful.

Per non perdere nulla delle vicende legate a Cesur e Suhan, di ricorda che la Serie TV turca va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45.