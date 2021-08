La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere uno degli argomenti più discussi di questa estate 2021. I due sono al centro dell'attenzione mediatica perché si vocifera che la loro relazione sarebbe giunta già al capolinea e che si sarebbero detti addio definitivamente. Come se non bastasse, nel corso delle ultime ore, si sono rincorse anche delle voci legate ad un possibile ritorno di fiamma tra Diletta e il suo ex Daniele Scardina. A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato l'esperto di Gossip Alessandro Rosica sui social.

La coppia Can Yaman - Diletta Leotta, sono sempre più lontani

Nel dettaglio, da un po' di settimane si vocifera che la love story tra Diletta Leotta e Can Yaman sia giunta al capolinea.

Il motivo di questo rumor ha a che fare col fatto che i due sono sempre più distanti l'uno dall'altro e ormai non appaiono più insieme da svariate settimane.

Dopo la vacanza in Turchia, dove l'attore ha avuto modo di presentare la sua fidanzata alla famiglia, di Can e Diletta si sono perse le tracce e i due non sono apparsi più insieme.

Entrambi, però, hanno continuato a postare foto e video delle loro vacanze estive anche se, ognuno, in compagnia dei rispettivi amici.

Ritorno di fiamma tra Diletta e il suo ex Scardina?

In queste ultime ore, poi, si è ipotizzato anche un possibile ritorno di fiamma tra Diletta e il suo ex Daniele, col quale ha fatto coppia fissa per circa un anno.

Secondo alcune indiscrezioni riportate dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti, Scardina, nel momento in cui avrebbe scoperto che Diletta fosse di nuovo single, avrebbe fatto presente ad alcune persone a lui vicine, l'intenzione di provare a riconquistare il suo cuore, dopo la fine della loro relazione risalente ormai al 2019.

Una notizia che ha preso subito il sopravvento sul web e sui social, dove in tantissimi hanno ipotizzato che questo ritorno di fiamma potesse esserci per davvero dato anche il presunto addio tra Can Yaman e la conduttrice sportiva.

Il retroscena di Rosica sul triangolo Diletta-Can-Daniele

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A fare un po' di chiarezza ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, sul suo profilo ufficiale Instagram, ha riportato un retroscena legato a questo rumor che si è fatto sempre più insistente in rete e sul web.

"Smentisco categoricamente un possibile ritorno di fiamma di Diletta con Toretto", ha scritto Rosica sui social ammettendo di essere molto sicuro del fatto che entrambi sarebbero lontanissimi da questa idea che ormai da un po' circola sul loro conto.

"Oltre ad una timida amicizia, nulla di più. Capitolo chiuso", ha proseguito ancora Alessandro Rosica sui social.