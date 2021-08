Le anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di diversi fuoriclasse del piccolo schermo. Una di questa è sicuramente Mara Venier che da settembre ritornerà al timone della confermatissima Domenica In. Nel daytime della rete ammiraglia ci sarà spazio anche per il ritorno del game show L'Eredità anche se, rispetto a tutti gli altri programmi di Rai 1, il debutto del game show slitterà a fine settembre.

I nuovi palinsesti Rai dell'autunno 2021: ritorna Domenica In

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai della stagione autunnale 2021, prevedono il ritorno di diverse trasmissioni di successo che ormai sono dei punti fissi nella programmazione delle tre reti.

Uno di questi è Domenica In: dopo la fine delle repliche trasmesse durante il periodo estivo, la trasmissione del dì di festa condotta da Mara Venier, tornerà a tener compagnia al pubblico a partire dal 19 settembre 2021.

Un'edizione che potrà contare su una serie di novità, come nel caso dello spazio social che gli autori del programma hanno scelto di affidare a Don Antonio Mazzi, amico storico di Mara Venier.

Slitta il debutto del game show L'Eredità con Insinna

Inoltre, quella di quest'anno, potrebbe essere l'ultima edizione del programma condotta dalla presentatrice veneta. In una recente intervista, infatti, ha confermato la sua volontà di uscire di scena da Domenica In e lasciare così la storica trasmissione che ha portato al successo per diversi anni.

E poi ancora le anticipazioni dei palinsesti Rai del prossimo autunno 2021, rivelano che il game show L'Eredità non inizierà la sua programmazione il 13 settembre, giorno in cui riprenderanno tutti i programmi del daytime di Rai 1, come La vita in diretta, Il Paradiso delle signore 6 e Storie Italiane.

Per il game show condotto da Flavio Insinna, quest'anno il debutto slitta a fine settembre, precisamente a domenica 27, giorno in cui il programma riceverà il timone da Reazione a catena, il game show estivo della rete ammiraglia condotto da Marco Liorni, sempre leader della sua fascia di ascolti.

Su Rai 2 il ritorno di Detto Fatto in daytime

Per la prima serata di Rai 1, invece, va segnalato il debutto della new entry di questa stagione televisiva 2021/2022. Trattasi di Alessandro Cattelan che debutterà nella prestigiosa fascia serale con un nuovo show in due serate, già attesissimo dai fan.

Su Rai 2, invece, il daytime autunnale potrà tornare a contare sulla presenza di Detto Fatto.

Il factual show condotto da Bianca Guaccero, tornerà in onda da settembre intorno alle 15:30 circa, nonostante tutte le polemiche che ci sono state lo scorso anno per una tutorial ritenuto sessista che portò alla sospensione momentanea del programma.