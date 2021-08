Nuovo weekend da separati per Can Yaman e Diletta Leotta. I due ormai, da un bel po' di tempo non appaiono più insieme sui social e le voci legate a una crisi e a una conseguente rottura non mancano. Fino a questo momento, però, sia l'attore turco che la bella conduttrice sportiva, non hanno proferito parola su quanto è accaduto, preferendo entrambi proseguire per la loro strada, incuranti delle critiche e delle voci sul loro conto. In queste ore, però, l'ennesima prova è arrivata dal fatto che anche questo fine settimana, i due non sono insieme e l'attore è stato beccato in Sardegna ma senza Diletta.

Dopo le voci di crisi con Diletta Leotta, Can Yaman beccato in vacanza in Sardegna

Nel dettaglio, dopo essere stato in giro per la Puglia e successivamente anche in Campania, in queste ultime ore Can Yaman è approdato in Sardegna.

A confermarlo una serie di scatti che sono apparsi sui social, che ritraggono l'attore protagonista di DayDreamer e Mr Wrong, in compagnia di alcune fan che lo hanno beccato in un locale.

Anche questa volta, però, Can Yaman non ha al suo fianco la conduttrice Diletta Leotta: i due non sono insieme bensì ancora una volta separati e quindi ognuno per conto suo.

Il retroscena di Deianira sulla coppia Can-Diletta

A confermare tale indiscrezione ci ha pensato anche l'esperta di Gossip Deianira Marzano, la quale ha ammesso che l'attore turco si trova senza fidanzata in Sardegna.

"Can in Sardegna rigorosamente senza Diletta", ha scritto l'esperta di gossip sul suo profilo Instagram, svelando così questo retroscena sulla coppia più discussa del momento, che potrebbe essere per davvero in profonda crisi.

Per Alessandro Rosica, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che la love story tra Can e Diletta sarebbe giunta definitivamente al capolinea e che ora i due da circa due settimane non avrebbero più alcun tipo di rapporto e contatto.

La coppia Can-Diletta continua a restare in silenzio sui social

Tuttavia, sempre secondo le indiscrezioni di Rosica, al momento non potrebbero confermare ancora la notizia della loro rottura, per degli "accordi" già prestabiliti con sponsor e giornali vari.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma il "giallo" sulla coppia Can-Diletta sembra infittirsi sempre più e, a questo punto della situazione, i numerosi fan che hanno fatto il tifo per il loro amore e per la loro relazione sentimentale, si aspettano di scoprire quale possa essere per davvero la realtà dei fatti.

Can e Diletta, dopo le indiscrezioni e i retroscena di queste ultime ore, accetteranno di rompere il muro del silenzio e di fare finalmente chiarezza su quanto sta accadendo? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.