Can Yaman si gode la seconda parte della sua estate 2021 da single. L'attore turco, che nei mesi scorsi è stato al centro del Gossip della sua chiacchieratissima relazione con Diletta Leotta, a quanto pare si sarebbe lasciato alle spalle questa relazione come testimonia anche la nuova vacanza che sta facendo in questi giorni in Sardegna, solo e senza avere al suo fianco la conduttrice sportiva. Ed è proprio in Sardegna che Can Yaman ha incontrato Lele Mora, il celebre agente di numerosi personaggi famosi.

I fan hanno ipotizzato che tra i due potessero nascere future collaborazioni ma Alessandro Rosica ha smentito subito la notizia.

La vacanza di Can Yaman in Sardegna ma senza Diletta

Nel dettaglio, Can Yaman in questi giorni ha scelto di concedersi un ulteriore periodo di pausa e vacanza in Sardegna, dove si è recato assieme ad un gruppo di amici.

L'attore turco, ormai sempre più distante da Diletta Leotta con la quale sembra essere calato il gelo assoluto, si è concesso un bel po' di selfie in compagnia con i tantissimi fan che lo hanno riconosciuto e che si sono avvicinati per scattare una foto ricordo.

Tra i vari scatti emersi dalla serata di Can in Sardegna, anche quello in compagnia di Lele Mora, noto soprattutto perché negli anni 2000, fu tra i promotori del fenomeno Costantino Vitagliano, il primo tronista della storia di Uomini e donne, che riuscì ad ottenere il grande successo.

Il retroscena di Rosica su Can Yaman e Lele Mora

I fan dell'attore turco, vedendo lo scatto con Lele Mora, avevano ipotizzato che tra i due potesse esserci qualche trattativa in corso e magari che Can Yaman potesse collaborare con lui.

A quanto pare, però, questa non sarà la realtà dei fatti, dato che a fornire dei retroscena su questo incontro avvenuto in Sardegna, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica.

Sul suo profilo Instagram ha fatto chiarezza sulla vera natura di questo incontro che c'è stato in Sardegna tra Yaman e Lele Mora.

"Lele è andato vicino a Can solo per una foto. Non c'è nessun Costantino Vitagliano 2.0 per fortuna", ha scritto Rosica, confermando di fatto che non ci sono trattative tra i due.

Il nuovo impegno televisivo di Can Yaman su Canale 5

Insomma Yaman non diventerà il "nuovo Costantino" nelle mani di Lele Mora ma proseguirà il suo percorso professionale, che lo vede sempre più protagonista sul piccolo schermo.

Proprio in queste settimane, infatti, è stata annunciata la presenza di Can Yaman nel cast della nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5.

Trattasi di Viola come il mare, che andrà in onda nel 2022 e che vedrà recitare Yaman al fianco dell'attrice Francesca Chillemi.