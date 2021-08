Can Yaman è al centro del Gossip da diversi mesi, da quando vive in Italia e l'attenzione mediatica nei suoi confronti è molto alta. Nella giornata di venerdì 20 agosto, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno si è recato in aeroporto per andare in vacanza. Gabriele Capri, single del parterre over di Uomini e Donne, ha pubblicato un selfie con l'attore turco in Costa Smeralda, ironizzando sull'incontro con Can. Nel frattempo, Diletta Leotta ha ricominciato a lavorare a bordocampo, come conduttrice sportiva per Dazn e si è recata allo stadio Meazza a Milano, per la partita di Serie A Inter - Genoa.

La coppia del momento, inoltre, non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'ipotetica rottura del fidanzamento.

Can Yaman fa un selfie con Gabriele Capri

Nella serata di venerdì 20 agosto, Deianira Marzano ha condiviso con i suoi follower una storia Instagram, riguardante Can Yaman. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, infatti, ha pubblicato uno scatto del protagonista di Mr. Wrong in aeroporto, chiedendosi quale fosse la destinazione dell'attore di Istanbul. Gabriele Capri di Uomini e Donne ha incontrato il futuro Sandokan in Costa Smeralda ed ha scritto una battuta fra le sue storie Instagram, riguardo al selfie che è riuscito a fare con la celebrità turca.

Gabriele Capri ironizza sull'incontro con Can Yaman

Can Yaman è molto amato in Italia e ha migliaia di fan che lo apprezzano sia per il suo aspetto fisico, sia come attore. Gabriele Capri, single del parterre over del dating show di Maria De Filippi, ha infatti posto una domanda ironica sul suo profilo Instagram, sul selfie con il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'imprenditore romano ha infatti chiesto ai suoi follower sui social: ''Quante volevano essere al mio posto?!''. Nella fotografia pubblicata dal protagonista di Uomini e Donne, Can indossava una camicia sbottonata e l'incontro sarebbe avvenuto, in base alla localizzazione indicata sui social, a Poltu Quatu, in Costa Smeralda.

Can Yaman ritorna di nuovo in Sardegna senza Diletta Leotta

Can Yaman ha deciso di ritornare a trascorrere qualche giorno di vacanza in Sardegna senza Diletta Leotta. La presentatrice, infatti, dopo avere trascorso le vacanze in Sicilia, dove ha festeggiato con gli amici i suoi trent'anni, è ritornata a lavorare a bordocampo, per la partita Inter - Genoa al Meazza. La coppia del momento non si fa più vedere insieme da qualche settimana e, in rete, sono circolate ipotesi sulla rottura del fidanzamento. Nonostante le indiscrezioni trapelate, i diretti interessati non hanno confermato o smentito i rumor. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Diletta Leotta e Can Yaman ci sarà un riavvicinamento o se la loro storia d'amore sia realmente terminata.