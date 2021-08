Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. La soap sta volgendo al termine, però, nonostante questo continua ad attirare una buona fetta di pubblico. Gli eventi, infatti, stanno diventando sempre più coinvolgenti e i personaggi stanno mostrando dei lati dei loro caratteri davvero inaspettati. Attualmente, lo sceneggiato va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle ore 14:10.

Nelle puntate del 25 e 26 agosto Casilda chiederà a Rosina di poter partire per un po', ma la donna le negherà questa possibilità. Ramon, nel frattempo, si perderà nelle sue fantasie e inizierà a immaginare di poter tenere il suo primo comizio.

Poco dopo, Casilda riuscirà a partire per il Marocco, ma si imbatterà in un uomo che inizierà a darle fastidio. Per sfuggire al suo insistente corteggiamento, infatti, dovrà ideare un piano che la celi ai suoi occhi. Intanto, José si renderà conto dei reali pensieri della moglie riguardo alla partenza per gli Stati Uniti.

Anticipazioni di Una vita del 25 agosto: Casilda chiederà a Rosina di poter partire

Nella puntata del 25 agosto di Una vita Casilda si renderà conto di aver bisogno di un periodo di pausa dal suo lavoro: la donna sentirà l'esigenza di tornare al suo paese almeno per un po' e proverà a parlarne con Rosina.

Quest'ultima, però, nonostante la semplicità della richiesta apparirà restia ad accontentarla e, alla fine, le negherà il permesso.

Ovviamente, Casilda rimarrà delusa dalle sue parole. Cosa deciderà di fare? Getterà la spugna o escogiterà un altro piano?

Nel frattempo, Ramon sarà sempre più coinvolto dalle iniziative del Partito Liberale. Si renderà conto di aver fatto la scelta giusta e comincerà a immaginare il suo primo comizio. Nelle sue fantasie, parlerà davanti a un pubblico che è lieto di ascoltarlo e che apprezza tutto ciò che dice.

Il suo desiderio si realizzerà?

Una vita, trama del 26 agosto: Casilda sarà costretta a nascondersi

Nella puntata di Una vita che andrà in onda giovedì 26 agosto Casilda riuscirà a partire per il Marocco, ma riceverà delle attenzioni non gradite. Un uomo di nome Izam, infatti, inizierà a corteggiarla e a starle sempre attorno.

La donna, però, mostrerà subito di non essere interessata a conoscerlo meglio e proverà a sottrarsi alla sua presenza.

Casilda, dopo essersi resa conto dell'insistenza di Izam, prenderà una decisione difficile e sceglierà di coprire la testa e il volto per cercare di far perdere le sue tracce. Il piano funzionerà?

Nel frattempo, il rapporto tra José e Bellita diventerà piuttosto teso. L'entusiasmo dell'uomo, infatti, verrà minato dalla consapevolezza che la moglie è contraria alla partenza. Nonostante non sia facile, dovranno assolutamente affrontare l'argomento.