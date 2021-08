Temptation Island è giunto al capolinea, ma alcuni protagonisti continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. Scendendo nel dettaglio, Davide Basolo è stato protagonista di un botta e risposta con Alessandro Autera. Il single di Temptation ha lanciato una provocazione all'ex fidanzato di Jessica Mascheroni, alla quale il diretto interessato ha replicato con tono piccato.

La frecciatina del single

Attraverso il suo profilo Instagram, Davide Basolo ha rivolto una domanda ai suoi follower. Scendendo nel dettaglio, l'ex protagonista di Temptation Island ha chiosato: "Ma secondo voi, mettere storie dove uno fa serate, bottiglie, spende e spande, è una cosa che fa appeal?".

L'ex tentatore di Jessica Mascheroni, dopo essersi domandato se fosse una cosa che fa guadagnare punti con le ragazze, ha sostenuto di non capire determinati atteggiamenti.

Nonostante il diretto interessato non abbia menzionato alcun nome, il messaggio è stato interpretato come un riferimento alle ultime storie pubblicate da Alessandro Autera.

La replica di Alessandro

Dopo essere stato tirato in ballo, il destinatario della frecciatina ha deciso di intervenire. Alessandro Autera senza troppi giri di parole ha rivelato di non avere mai ceduto alle provocazioni. Dopo Temptation Island, l'ex fidanzato di Jessica ha dichiarato di avere ricevuto moltissimi insulti e commenti negativi ma ha sempre preferito non rispondere per non dare visibilità ai suoi detrattori. Questa volta, però, il giovane ha ribadito di non poter stare in silenzio: "Mi sa che c'è qualcuno che è invidioso".

A tale proposito, l'ex fidanzato di Mascheroni ha ironizzato sulla questione: "Alla prossima serata vi invito tutti quanti, così siete contenti".

Al momento Davide Basolo non ha risposto alla provocazione di Autera, ma non è escluso che nelle prossime ore decida di replicare nuovamente. Di recente, Autera aveva punzecchiato l'ex tentatore della sua ex fidanzata.

In un'intervista aveva definito Davide una persona costruita.

La coppia si è lasciata

Jessica Mascheroni aveva scritto a Temptation Island per dare una svolta alla relazione con Alessandro Autera: la giovane riteneva che il suo compagno fosse diventato monotono dopo la convivenza. Durante il percorso, Jessica si è avvicinata pericolosamente al single Davide tanto da finire sotto le lenzuola.

Immagini che avevano portato Alessandro a richiedere il falò di confronto immediato.

Terminato il faccia a faccia, la coppia ha deciso di interrompere la relazione. A distanza di settimane dalla fine del programma, Autera ha continuato a frequentare la single Carlotta mentre Jessica è rimasta single.