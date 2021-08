Alessandro Autera e Jessica Mascheroni non hanno superato la 'prova dell'amore' a Temptation Island: la coppia ha deciso di uscire separatamente e un mese dopo ha confermato la scelta a Filippo Bisciglia. In un'intervista al magazine di Uomini e donne, l'ex protagonista del docu-reality ha rivelato cosa pensa del tentatore della sua ex fidanzata.

Le parole sul single

Alessandro, all'inizio del suo percorso, era sembrato non avere alcun interesse nei confronti delle tentatrici. Successivamente, vedendo la sua compagna Jessica vicina a Davide Basolo - i due sono finiti anche sotto le lenzuola insieme - Autera ha cambiato atteggiamento.

Il diretto interessato, in un'intervista, ha confidato di non voler giudicare nessuno. Tuttavia, ha ammesso di non essere minimamente interessato a conoscere il tentatore della sua ex Mascheroni. A proprsito di Davide, Alessandro ha confidato cosa pensa di lui: "E' una persona costruita". A detta dell'ex protagonista di Temptation Island, Basolo si sarebbe avvicinato in quel modo a Jessica solamente perché doveva interpretare un ruolo.

La rottura con Jessica

Alessandro ha spiegato che non avrebbe mai pensato di lasciare il programma da single. Tuttavia, il giovane ha raggiunto una nuova consapevolezza: se lui e Jessica si sono lasciati andare con i rispettivi single, è solo perché la loro relazione non andava più bene e faceva acqua da tutte le parti.

Nonostante ci sia l'ombra di un presunto tradimento da parte di Mascheroni, Autera ha fatto sapere che non prova alcun rancore nei confronti della sua ex e che ci sarà sempre per lei.

Tra le cose che più hanno deluso Alessandro, è stato l'atteggiamento di Jessica. Il diretto interessato non pensava che la sua ex si lasciasse andare così facilmente.

Alessandro soddisfatto per il suo percorso

Alessandro Autera non si è pentito di nulla riguardo il suo percorso all'interno di Temptation Island. Al contrario, l'ex protagonista, è convinto di avere aperto gli occhi grazie al programma. Terminato il docu-reality di Canale 5, Autera e la sua tentatrice hanno continuano la conoscenza lontano dai riflettori.

Lo stesso protagonista ha rivelato di essersi lasciato andare con la single solamente perché ha visto dall'altra parte una relazione ormai giunta al capolinea.

Per il futuro Alessandro sogna di incontrare la donna della sua vita per mettere su famiglia: Autera aveva chiesto a Jessica Mascheroni di sposarlo, ma lei aveva rifiutato la proposta.