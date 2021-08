È cominciato il conto alla rovescia per la stagione 2021/2022 di Uomini e donne: la prima puntata andrà in onda lunedì 13 settembre ma sarà registrata con qualche settimana d'anticipo. Domenica 29 agosto, infatti, sul web dovrebbero circolare i primi spoiler sul cast che animerà il programma durante l'autunno, in particolare i quattro ragazzi che ricopriranno il ruolo di tronisti. Si vocifera, inoltre, che Maria De Filippi potrebbe accogliere in studio alcune coppie dell'ultima edizione di Temptation Island: Manuela, Stefano e Luciano primi possibili ospiti del dating-show.

Indiscrezioni sull'esordio di Uomini e Donne

Cosa accadrà nella prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne? Stando a quello che si vocifera sul web in questi giorni, Maria De Filippi dovrebbe ripartire da Gemma Galgani e dalla sua ennesima estate da single. Il dating-show, però, è pronto a regalare colpi di scena ai telespettatori, soprattutto nella sua versione dedicata ai giovani.

L'appuntamento con il quale il programma debutterà su Canale 5 a metà settembre, sarà registrato a fine agosto: mancano, dunque, tra le due o tre settimane alla diffusione delle anticipazioni dettagliate di ciò che sarà trasmesso sul piccolo schermo dopo le vacanze.

La conduttrice Mediaset, comunque, potrebbe mettere un po' da parte la "regina" del Trono Over per lasciare spazio a un'altra dama che pochi mesi fa ha conquistato pubblico e critica: Isabella Ricci potrebbe portare via a Gemma il titolo di "regina" del format pomeridiano.

Informazioni sui futuri tronisti di Uomini e Donne

La puntata che dovrebbe essere registrata il 29 agosto (salvo cambi di programma per impegni ulteriori della conduttrice), sarà anche incentrata sulla presentazione dei quattro tronisti che animeranno la prima parte di stagione del Trono Classico di Uomini e Donne.

I giornalisti hanno anticipato che Maria De Filippi ha deciso di riproporre la formula di due ragazze e due ragazzi sulla poltrona rossa, esattamente come è accaduto un anno fa con Gianluca, Davide, Sophie e Jessica.

Una notizia che ha impazzato sul web nei giorni scorsi, ha informato i fan che il dating-show sta per aprire le sue porte a un trono inedito e particolare: dal 13 settembre, infatti, i telespettatori potranno assistere al percorso alla ricerca dell'anima gemella di una transgender. Gli esperti di Gossip, inoltre, aggiungono che la futura tronista ha completato la sua transizione fisica, quindi ad oggi è una donna a tutti gli effetti e non vede l'ora di trovare l'amore davanti alle telecamere.

Poco più di un mese al ritorno di Uomini e Donne

Tra i tanti temi che Maria De Filippi affronterà nel corso del primo appuntamento con Uomini e Donne 2021/2022, potrebbe esserci anche l'ultima edizione di Temptation Island, quella che è andata in onda a luglio con grande successo.

Voci che non hanno ancora trovato conferma, dunque, sostengono che la conduttrice del format Mediaset potrebbe invitare agli studi Elios alcune coppie del reality-show condotto da Filippo Bisciglia, ovvero quelle che hanno catturato maggiormente l'attenzione del pubblico.

Tra i possibili faccia a faccia, spicca quello tra Manuela e Stefano: i due pugliesi si sono lasciati male al falò e a metà settembre potrebbero doversi confrontare di nuovo davanti alle telecamere di Canale 5.

Tra i probabili ospiti del dating-show, ci sono anche: il tentatore Luciano (oggi fidanzato della brindisina Carriero), gli ex Tommaso e Valentina (anche se lui dovrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip proprio il 13 settembre) e gli sposini Claudia e Ste.