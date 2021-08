Prosegue a gonfie vele la love story tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, da quando si sono spenti i riflettori del Grande Fratello Vip 5, non si sono lasciati neppure un solo istante e in diverse interviste hanno ammesso di aver capito di essere fatti l'uno per l'altra. Il colpo di scena, però, è arrivato nel corso delle ultime ore quando si sono diffuse voci legate a un possibile matrimonio in arrivo per la coppia nata nel reality show di Canale 5. A fare un po' di chiarezza, però, è stato Amedeo Venza, l'esperto di gossip che ha fatto chiarezza sulle nozze.

Si parla di matrimonio per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Nel dettaglio, nel corso delle ultime ore si sono diffuse voci legate a un possibile matrimonio in arrivo per la coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Una notizia che ha subito "allarmato" i fan della coppia anche se, fino a questo momento, Giulia e Pierpaolo avevano sempre ammesso di voler procedere gradualmente e di non voler affrettare i tempi in questa nuova relazione.

A fare un po' di chiarezza sui social è stato l'esperto di Gossip Amedeo Venza, il quale ha confermato il fatto che tra Giulia e Pierpaolo sarebbe davvero vero amore, anche se al momento il matrimonio non sarebbe nei loro progetti.

Il retroscena di Venza sulle nozze della coppia Giulia-Pierpaolo

"Il matrimonio non è al momento nei loro progetti. Attualmente sono impegnatissimi in ambito lavorativo e hanno tanti progetti ma non il matrimonio", ha scritto Amedeo Venza svelando così questo retroscena sulla coppia dei "Prelemi".

"Stanno benissimo così e la loro storia va ugualmente a gonfie vele", ha proseguito ancora Venza senza escludere che, nel caso in cui la relazione dovesse proseguire nel migliore dei modi, non si esclude che i due possano prendere in considerazione l'idea di convolare a nozze per davvero.

La nuova sfida professionale di Pierpaolo Pretelli su Rai 1

E così, in attesa di scoprire quando verrà celebrato questo matrimonio tra Giulia Salemi e Pierpaolo, l'ex velino di Striscia la notizia si prepara ad affrontare la sua nuova sfida professionale sul piccolo schermo. Dal 17 settembre, infatti, Pierpaolo sarà uno dei concorrenti del cast di Tale e Quale Show 2021, il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove potrà mettersi in mostra per le sue doti di imitatore.

Un'esperienza decisamente importante per Pierpaolo che, dopo aver spopolato con il suo singolo estivo, si prepara ad affrontare questa nuova sfida professionale che arriva a distanza di pochi mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Nel cast dello show di Rai 1 è confermata anche la presenza di Stefania Orlando.