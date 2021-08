Stefano De Martino continua a essere uno dei personaggi più chiacchierati e costantemente al centro del Gossip. Da quando è finita la sua relazione con Belen Rodriguez, il ballerino e conduttore napoletano non è mai uscito allo scoperto con nuove fiamme. In questi mesi gli sono stati attribuiti diversi nuovi flirt anche se, fino ad oggi, Stefano non ha mai confermato (ma neppure smentito) le voci che circolano sul suo conto. A fare un po' di chiarezza sulla vita sentimentale dell'ex marito di Belen, è stato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che sui social ha svelato che Stefano si divertirebbe molto.

I rumor sulla vita sentimentale di Stefano De Martino dopo l'addio con Belen

Nel dettaglio, a distanza ormai di più di un anno dalla fine definitiva della sua tormentata relazione con Belen Rodriguez, Stefano De Martino continua a essere considerato lo "scapolo d'oro".

Recentemente si era parlato di un possibile flirt in corso con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto. I due erano stati beccati in barca, insieme a un gruppo di amici, e si era ipotizzato che ci fosse del tenero. Anche in questo caso, però De Martino non ha mai risposto esplicitamente alle domande e alle voci che circolavano sul suo conto.

Il retroscena di Rosica su Stefano De Martino

Ma qual è la verità dei fatti?

Stefano si 'diverte' oppure no? A parlare di lui, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica che, sui social, ha svelato un retroscena legato proprio all'ex marito della showgirl argentina, da poco diventata mamma per la seconda volta della piccola Luna Marì.

"Si diverte, si diverte. Comunque non fa nulla di male, è single", ha precisato Rosica sul conto del conduttore che quest'anno è stato anche uno dei giurati al serale di Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Tutte ragazzette giovani, belle e in carriera", ha proseguito poi l'esperto di gossip a proposito di Stefano De Martino, aggiungendo di non potersi sbilanciare più di tanto e quindi di non poter fare nomi.

I nuovi impegni televisivi di Stefano De Martino

Chi sono queste ragazzette che hanno fatto breccia nel cuore del conduttore di "Stasera tutto è possibile"?

Al momento resta il "mistero", mentre Stefano si prepara a tornare in televisione per la nuova stagione 2021/2022.

In un primo momento si era parlato di un suo possibile sbarco nella domenica pomeriggio di Canale 5 al posto di Barbara d'Urso ma, alla fine, De Martino rimarrà in Rai.

Alla presentazione dei palinsesti della tv di Stato hanno confermato la sua presenza su Rai 2: a novembre condurrà una serata speciale dedicata ai 60 anni di Rai 2 mentre in primavera sarebbe prevista la nuova edizione di Stasera tutto è possibile.