Can Yaman e Demet Özdemir sono finiti al centro del Gossip per un retroscena sul loro conto, rivelato da Biagio D'Anelli. Nella serata di mercoledì 4 agosto, durante una diretta Instagram, l'ex gieffino ha rivelato che i protagonisti di DayDreamer-Le ali del sogno avrebbero avuto una relazione in passato e sarebbero dovuti convolare a nozze.

Secondo D'Anelli, però, la storia d'amore fra Can e Demet si sarebbe interrotta a causa di un tradimento da parte di Yaman. Nel frattempo, sembra archiviato anche il fidanzamento fra l'attore turco e Diletta Leotta.

Can Yaman avrebbe dovuto sposare Demet Özdemir: il retroscena di Biagio D'Anelli

Nelle puntate della soap turca DayDreamer-Le ali del sogno, i protagonisti Can e Sanem hanno avuto una storia d'amore che ha appassionato il pubblico. In passato erano circolate indiscrezioni riguardo ad una ipotetica relazione fra l'attore di Istanbul e Demet, mai confermata dai diretti interessati.

Biagio D'Anelli, però, ha parlato di quanto sarebbe avvenuto tempo fa tra i due attori. L'ex gieffino ha rivelato di aver fatto una videochiamata con un giornalista turco, che avrebbe dichiarato che Yaman e Özdemir sarebbero stati pronti a sposarsi, ma il matrimonio non sarebbe stato celebrato in seguito ad un tradimento.

Can Yaman non si sarebbe sposato con Demet Özdemir a causa di un tradimento

Dopo aver confermato di aver parlato sia via Instagram che WhatsApp con il giornalista, Biagio ha proseguito il racconto, confidando altre dichiarazioni ricevute dal professionista turco: "Era vero il fatto che con Demet lui doveva sposarsi, ma andò tutto a monte perché lui la tradì, perché lei lo beccò in un hotel".

D'Anelli ha inoltre affermato che, quando aveva rivelato l'indiscrezione, era stato massacrato. In ogni caso, il talent-scout ha detto che il gossip era trapelato in seguito, perché una fanpage di Demet aveva pubblicato un video e le foto di Can che era in hotel con una ragazza.

Can Yaman lontano da Demet Özdemir e Diletta Leotta

Se la presunta relazione fra Can Yaman e Demet Özdemir è ormai relativa al passato, attualmente sta tenendo banco la storia d'amore tra Can e Diletta Leotta. Negli ultimi giorni sono circolate indiscrezioni riguardo alla rottura del fidanzamento fra il protagonista di DayDreamer-Le ali del sogno e la conduttrice sportiva di Dazn.

Dopo essere stati qualche giorno in Turchia e aver trascorso le vacanze insieme, Can e la sua fidanzata si sono allontanati. La coppia non ha mai smentito né confermato le voci sul proprio conto. Non resta che attendere un po' di tempo per scoprire se il fidanzamento fra Yaman e Diletta è realmente terminato.