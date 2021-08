Riparte l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 con protagonista Alessandro Tersigni, che tornerà ufficialmente in onda da lunedì 13 settembre. È questa la data ufficiale scelta per la messa in onda dei nuovi episodi dell'attesissima nuova stagione che si preannuncia densa di novità e colpi di scena. I riflettori saranno posti sulla nuova vita di Vittorio Conti ma anche sulle bugie di Giuseppe Amato, che si ritroverà nei guai con sua moglie Agnese.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6: dal 13 settembre su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che dal 13 al 17 settembre andranno in onda i primi attesissimi nuovi episodi della stagione, che andrà avanti per tutta la durata della stagione televisiva 2021/2022 di Rai 1.

Buona parte del cast della seguitissima soap opera del pomeriggio è stato riconfermato ma ci saranno anche delle new entry che verranno presentate nel corso delle nuove puntate.

Occhi puntati in primis sul personaggio di Vittorio Conti: le anticipazioni di questi appuntamenti in programma dal 13 settembre in poi, rivelano che l'uomo dovrà riprendere in mano le redini della sua vita e dovrà farlo dopo l'addio definitivo di Marta Guarnieri.

Vittorio senza Marta e ritrova l'amico Roberto

In molti, infatti, speravano che tra Marta e Vittorio potesse esserci un ricongiungimento nel corso della sesta stagione ma così non sarà.

La donna confermerà la sua scelta di intraprendere un nuovo percorso professionale in America e di conseguenza sarà sempre più distante da Vittorio, che a Milano dovrà riprendere in mano le redini del grande magazzino.

Tra i ritorni di questa sesta stagione, va segnalato quello di Roberto Landi, il grafico pubblicitario gay, amico di Vittorio, che tornerà nuovamente a lavorare con lui e a dargli una mano nella gestione del Paradiso delle signore.

Occhi puntati anche su Anna Imbriani, che sarà tra i volti nuovi di questa sesta stagione e che arriverà in città con la sua bambina.

Giuseppe smascherato dalla sua amante: anticipazioni Il Paradiso 6

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, in onda dal 13 settembre in poi su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Giuseppe Amato.

L'uomo si ritroverà a dover affrontare il fatidico ritorno in città della sua amante Petra, con la quale ha messo al mondo una bambina durante il lungo soggiorno in Germania, dove fece perdere le sue tracce ai familiari che si trovavano in Italia.

Per Agnese, quindi, arriverà il momento della triste verità e scoprire che suo marito le ha mentito spudoratamente non sarà affatto semplice da mandare giù. Cosa succederà tra i due coniugi Amato? Riusciranno a ricucire il loro rapporto oppure ci sarà la frattura definitiva? Lo scopriremo dal 13 settembre con i nuovi episodi della soap.