Cambia la programmazione della soap opera Una vita a partire dal prossimo settembre 2021. Le anticipazioni che arrivano dai palinsesti Mediaset per la nuova stagione autunnale, rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto quotidiano della serie spagnola ambientata ad Acacias, ma anche a quella del prime time. In questi mesi estivi, infatti, la soap è approdata nella fascia serale di Rete 4, tuttavia questa non sarà la programmazione dei prossimi mesi.

La soap opera Una vita cambia programmazione da settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Una vita a partire dal prossimo settembre, riguarderà le puntate del fine settimana in onda su Canale 5.

Con il ritorno di Amici 21, anticipato a metà settembre 2021, la soap opera spagnola non sarà più trasmessa di sabato pomeriggio, lasciando spazio libera al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda dalle 14:10 circa, dopo l'appuntamento con la soap americana Beautiful.

A seguire, al termine di Amici, ci sarà spazio per la prima puntata settimanale di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno sarà trasmesso anche di domenica.

Gli episodi inediti di Una vita cancellati dal prime time

La soap Una vita, però, non risulta in palinsesto neppure di domenica pomeriggio: al momento, infatti, l'unico appuntamento confermato nel dì festivo della rete ammiraglia è quello con la coppia Ridge-Brooke, mentre degli abitanti di Acacias non vi è traccia nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Cambiamenti importanti anche per quanto riguarda la programmazione di prima serata della soap iberica, che questa estate è approdata su Rete 4 con nuovi episodi inediti.

Al sabato sera, infatti, si è scelto di puntare sulla messa in onda di Una vita in prime time sulla rete diretta da Sebastiano Lombardi. La media di ascolti è stata abbastanza buona, con circa 800 mila spettatori a settimana e uno share del 6% circa.

L'appuntamento in prima visione prosegue su Canale 5

Tuttavia, a partire dal prossimo settembre, l'appuntamento in prime time con Una vita sarà sospeso. Il palinsesto di Rete 4, infatti, per la stagione autunnale 2021, prevede la messa in onda di film in prime time e quindi non ci sarà spazio per la soap iberica.

Al momento, quindi, l'unico appuntamento confermato con Una vita è quello feriale su Canale 5.

I nuovi episodi, infatti, da settembre e per tutta la durata della prossima stagione televisiva, saranno trasmessi dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 circa e faranno da traino a Uomini e donne.

La popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, tornerà di nuovo in onda a partire dal 13 settembre alle 14:45.