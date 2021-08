L'attesa per i fan de Il Paradiso delle Signore 6 sta per terminare. La fortunatissima soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, sta per tornare di nuovo in onda con le nuove puntate in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che nella settimana che va dal 13 al 17 agosto 2021, andranno in onda le prime nuove puntate di questa sesta attesissima stagione che riserverà un bel po' di colpi di scena e novità. Occhi puntati in primis su Vittorio Conti, che dovrà riprendere in mano le redini della sua vita, dopo la fine della relazione con Marta che ha scelto di andare via in America.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 6: prime puntate nella settimana 13-17 settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Rai della stagione tv 2021/2022, rivelano che i programmi del daytime riprenderanno proprio a partire da lunedì 13 settembre.

Questa sarà anche la data in cui si riaccenderanno di nuovo i riflettori sul celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, capitanato da Vittorio Conti, interpretato dall'attore Alessandro Tersigni.

Nella settimana che va dal 13 al 17 settembre, quindi, saranno trasmesse le prime cinque attesissime puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore, che introdurranno gli spettatori e l'affezionato pubblico verso quelle che saranno le nuove trame, gli intrighi e le passioni di questa stagione.

Le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore 6

Le prime anticipazioni riguardanti le novità de Il Paradiso 6, rivelano che grande attenzione sarà data alle vicende di Vittorio Conti.

Per lui, infatti, arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita, dopo la fine della relazione con Marta.

La nipote della contessa Adelaide, infatti, nonostante le preghiere di suo marito che le ha chiesto in ginocchio di non partire e quindi di non lasciarlo di nuovo da solo, ha scelto di fare di testa sua, ignorando completamente le richieste di Conti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La partenza di Marta, in un primo momento, non sarà facile da gestire per Vittorio, che si ritroverà da solo e con la consapevolezza che questa volta, la partenza di sua moglie non durerà soltanto pochi mesi.

Tra le new entry il nipote della contessa Adelaide

Tuttavia, gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nonostante il dolore Vittorio riuscirà a trovare la forza e il coraggio per andare avanti e voltare così definitivamente pagina.

Conti riprenderà in mano le redini della sua vita senza Marta e si dedicherà anima e corpo alle sorti del grande magazzino.

Occhi puntati anche sulle new entry di questa sesta stagione. Una di queste porterà il nome di Marco Sant'Erasmo, nipote della contessa Adelaide, che arriverà di punto in bianco nella vita della contessa e andrà a soggiornare proprio a casa di sua zia e di Umberto.