Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 cominceranno lunedì 13 settembre su Rai 1. Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci saranno diverse novità e colpi di scena che terranno alta l'attenzione del pubblico per tutto il corso della prossima stagione televisiva.

Occhi puntati in primis su Agnese, la quale dovrà fare i conti con la scoperta delle bugie di suo marito, che la lasceranno a dir poco sconcertata e senza parole.

Le anticipazioni di settembre de Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che nelle puntate di settembre ci sarà spazio innanzitutto per le vicende di casa Amato.

I vari membri della famiglia capitanata da Giuseppe dovranno fare i conti con delle clamorose e inaspettate verità legate proprio al comportamento dell'uomo.

Giuseppe, che per tanto tempo è stato in Germania e ha fatto perdere le sue tracce ai familiari, non ha detto tutta la verità su ciò che è accaduto nel periodo in cui è rimasto lontano da Milano.

Il colpo di scena della sesta stagione de Il Paradiso delle signore ci sarà nel momento in cui in città si presenterà una donna che chiederà informazioni proprio su Giuseppe, perché desidera incontrarlo al più presto.

Giuseppe smascherato: le sue bugie vengono a galla

Nel corso degli episodi, si scoprirà che la donna in questione è Petra, l'amante di Giuseppe, con la quale ha messo al mondo anche una bambina.

Solo dopo l'arrivo di Petra a Milano verranno a galla tutte le bugie di Giuseppe, e per lui arriverà il momento della resa dei conti in famiglia. I segreti dell'uomo lasceranno sbigottita Agnese.

Agnese sconcertata e delusa dal marito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 di settembre

La moglie di Giuseppe non riuscirà a rassegnarsi all'idea di essere stata tradita, ingannata e presa in giro dall'uomo che le ha sempre giurato amore e fedeltà.

Un duro colpo da digerire per Agnese, poiché il coniuge, da quando è rientrato a Milano, ha sempre fatto finta di nulla.

Giuseppe, infatti, non ha mai trovato il coraggio di confessare ad Agnese il suo tradimento e la nuova vita che aveva iniziato in Germania. Da questo momento in poi, però, per lui cambierà tutto: non sarà affatto facile riuscire a gestire la crisi familiare che si verrà a creare dopo la scoperta delle bugie.

Al tempo stesso, il signor Amato dovrà gestire anche la sua "seconda famiglia", composta dall'amante Petra e dalla bambina che hanno messo al mondo.

Come se la caverà Giuseppe in questa difficile e delicata posizione? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 1.