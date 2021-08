Il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini ritornerà in onda da lunedì 13 settembre.

Durante la prima puntata saranno presentati i nuovi concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà e che si metteranno in gioco in questa nuova avventura, pronti a dare il meglio di sé stessi per attirare l'attenzione del pubblico da casa.

Intanto i retroscena sul nuovo cast del reality show di Canale 5 non mancano e le ultimissime news rivelano che sarebbe in corso d'opera la trattativa per portare Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, dentro la casa più spiata d'Italia.

Gli ultimi retroscena sul nuovo cast del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, i retroscena sul cast del GF Vip 6 parlano di una trattativa giunta a buon punto per Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano che il pubblico generalista ha avuto modo di conoscere meglio lo scorso anno, nelle vesti di giurata a The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Per la seconda edizione dello show Rai, sia Jasmine che suo padre non sono stati riconfermati ed ecco che per la giovane ragazza si sarebbero aperte le porte Mediaset.

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, in pole position per la sesta edizione del reality Mediaset

Da settembre, infatti, Jasmine potrebbe entrare nel cast della sesta edizione a discapito di un'altra "figlia di". Trattasi di Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento, anche lei inizialmente data in pole position per far parte del GF Vip 6.

In questo secondo caso, però, sembrerebbe che la trattativa sia sfumata e quindi la giovane Anna Lou potrebbe non essere tra le inquiline del reality show, mentre intanto suo padre Morgan ha già confermato la propria presenza nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, in onda da ottobre su Rai 1.

Tornando ai retroscena sul cast del Grande Fratello Vip 6, tra i nomi dei candidati in pole position spicca quello di Manila Nazzaro, ex Miss Italia e protagonista di una passata edizione di Temptation Island.

Manuel Bortuzzo e Trevisan in lizza per il Grande Fratello Vip 6

Secondo l'esperto di gossip Amedeo Venza, la sua presenza nella casa di Cinecittà sarebbe praticamente certa durante la prima puntata del prossimo lunedì 13 settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre sempre tra i papabili per il GF Vip 6, spiccherebbe anche il nome di Manuel Bortuzzo, giovane promessa del nuoto, in sedia a rotelle dopo essere rimasto vittima di una sparatoria, che l'ha costretto a rinunciare al suo sogno.

In lizza per questa sesta edizione sarebbe anche la showgirl Miriana Trevisan, assente ormai da un po' di anni dal piccolo schermo, mentre pare confermata la presenza di Katia Ricciarelli.