Continua su Canale 5 la programmazione della serie tv americana "Beautiful", che viene trasmessa ogni giorno con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a sabato 29 agosto, Brooke dichiarerà amore eterno a Ridge e quest'ultimo sarà sul punto di chiedere l'annullamento del matrimonio a Shauna, ma quando sentirà la dichiarazione d'amore di Bill a Logan cambierà idea.

Ridge e Brooke si promettono amore eterno

Nelle puntate di "Beautiful" che andranno in onda dal 23 al 29 agosto, Ridge si confronterà con Brooke e i due si giureranno amore eterno.

Intanto Steffy dopo l'incidente avuto in moto, patirà ancora forti dolori che non è in grado di sopportare e chiederà al dottor Finnegan di prescriverle degli antidolorifici.

Il giovane dottore darà il suo benestare, invitandola ad evitare di fare sforzi. Inoltre Ridge presserà Brooke affinché lo possa perdonare. Nello stesso momento Eric riferirà a Quinn e Shauna che il figlio sta cercando di ricucire il rapporto con Logan e che ogni loro tentativo di destabilizzare la coppia, è destinato a naufragare.

Quinn coinvolge Bill per far separare Ridge e Brooke

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 agosto, Quinn farà di tutto per far stare insieme Ridge e Shauna e comprenderà che Bill potrebbe rivelarsi un'arma utile ai suoi scopi.

Fuller convincerà Spencer a riconquistare Brooke, mentre Eric persuaderà Shauna sul fatto che non potrà avere nessun futuro con suo figlio. Fulton però si renderà conto che il piano ordito dall'amica può essere vincente. Intanto Carter proverà a far capire Zoe che è ancora molto interessato a lei.

Nel frattempo Brooke esprimerà tutti i suoi sentimenti verso Ridge e quest'ultimo sarà convinto di chiedere l'annullamento del matrimonio a Shauna, ma proprio in quel momento Bill entrerà nella casa di Logan dichiarandole tutto il suo amore.

I due non si renderanno che ad ascoltare la conversazione è presente pure il Forrester, il quale però udirà solo la prima parte e non invece quella in cui la donna respingerà Spencer.

Shauna dice a Ridge di fidarsi di lei

In base agli spoiler della prossima settimana, Ridge sarà scioccato dalle parole sentite dall'uomo che più di ogni mal tollera e tornerà da Shauna.

Fulton capirà che è successo qualcosa di importante e confiderà di poter passare la notte con lui e spronerà suo marito a fidarsi di lei. Brooke invece ripenserà al dialogo avuto con Spencer e dopo le numerose volte in cui Ridge non ha risposto alle sue chiamate, correrà a cercarlo.

Nel frattempo sopraggiungerà Brooke e Ridge chiederà a Shauna di lasciarlo parlare da solo con Logan per chiarirsi. In questo modo i due potranno parlare, ma proprio in quell'istante arriverà Quinn che si infurierà nel vedere il Forrester e la Logan rinchiusi in camera da soli e Shauna nel piano di sotto. Infine Katie accuserà il marito di avere avuto un comportamento scorretto.