L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella prossima stagione televisiva 2021/2022. Da metà settembre andranno in onda le nuove puntate della soap opera che ha sbancato gli ascolti in daytime, diventando uno dei punti di riferimento della programmazione pomeridiana di Rai 1. Tra i protagonisti più amati in assoluto della soap vi è l'attore Alessandro Tersigni, che veste i panni del tenebroso Vittorio Conti fin dalla primissima stagione. L'attore, a tal proposito, non ha nascosto che gli piacerebbe poter fare anche nuove esperienze lavorative.

L'attore di Vittorio Conti fa chiarezza sulla sua presenza ne Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, Alessandro Tersigni si è raccontato in una nuova intervista su Chi, dove ha avuto modo di fare chiarezza sulla sua presenza nel cast de Il Paradiso delle signore 6.

Sul web e sui social, infatti, erano trapelate delle notizie legate a una possibile uscita di scena del personaggio di Vittorio Conti e di un conseguente addio di Tersigni al cast della soap opera.

Voci che, per la gioia dei fan, sono state smentite categoricamente dal diretto interessato, il quale però non ha nascosto che per il suo futuro professionale gli piacerebbe potersi cimentare in nuovi progetti.

La verità dell'attore di Vittorio sul suo futuro

"Chiacchiere. Sono troppo affezionato alla squadra, al prodotto e al mio personaggio", ha ammesso l'attore di Vittorio parlando appunto delle indiscrezioni che lo vorrebbero in uscita dal cast della popolare soap opera pomeridiana di Rai 1.

"Non posso negare però che mi piacerebbe mettermi in gioco anche in altre situazioni", ha proseguito Tersigni, aggiungendo di aver scelto questo mestiere proprio perché lo considera una sorta di sfida continua.

"E se mi fermassi a un solo personaggio, forse, sarebbe un po' riduttivo", ha proseguito ancora l'interprete di Vittorio Conti ne Il Paradiso delle signore 6.

Vittorio Conti al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Insomma, a Tersigni non dispiacerebbe potersi cimentare anche in altri ruoli e quindi avere la possibilità di cimentarsi anche in fiction e serie tv diverse dallo stile della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In attesa di scoprire se arriveranno anche altre proposte, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che Vittorio sarà uno dei personaggi chiave delle nuove puntate in onda da settembre in poi in televisione.

Per lui, infatti, arriverà il momento della svolta decisiva dopo l'addio da parte di sua moglie Marta, che ha deciso di sbarcare il lunario e di vivere la nuova esperienza lavorativa in America, lontana da Milano e di conseguenza anche dai suoi affetti più cari, compreso il marito.