I fan de Il Paradiso delle Signore sono in attesa di sapere quali sviluppi ci saranno nelle puntate in onda dal 13 settembre. In attesa che passi l'estate, i telespettatori potranno comunque soddisfare la loro curiosità con alcune anticipazioni. Un elemento della soap che sembra interessare maggiormente il pubblico è l'evolversi della vita sentimentale dei personaggi, in primis di Vittorio Conti. Nelle ultime settimane hanno iniziato a diffondersi dei rumor su un possibile avvicinamento dell'uomo ad Anna Imbriani, la quale tornerà nella soap proprio nelle puntate della sesta stagione.

Una cosa è certa: la vita sentimentale di Vittorio verrà stravolta, specialmente adesso che si è separato da Marta.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: senza Marta la vita di Vittorio subirà dei cambiamenti

Secondo le anticipazioni, a settembre la soap tornerà in onda con le puntate inedite che mostreranno Conti (Alessandro Tersigni) senza la moglie Marta (Gloria Radulescu), partita per New York alla fine della stagione precedente. Dunque, senza consorte e impegnato soltanto nel lavoro, l'uomo potrebbe cercare ad un certo punto "consolazione" tra le braccia di un'altra donna. Si è parlato negli ultimi mesi della possibilità che possa riavvicinarsi alla cognata Beatrice, ma l'ipotesi su cui più si dibatte da alcune settimane è che il direttore del Paradiso possa mostrare interesse verso un altro personaggio: Anna Imbriani (Giulia Vecchio).

Quest'ultima farà ritorno a distanza di quattro anni dalla sua uscita dalla fiction alla fine della seconda stagione. L'ipotesi di una relazione con Vittorio è stata rafforzata alcune settimane fa da Gloria Radulescu che nel commento ad un post della collega ha scritto: "Ci siamo passate il testimone". L'impressione è che l'attrice abbia voluto riferirsi allo scambio di posto nel cuore di Conti.

Salvatore e Gabriella: possibili colpi di scena ne Il Paradiso delle signore 6

La vita sentimentale di Vittorio non sarà l'unica incognita della sesta stagione de Il Paradiso delle signore. Anche le vicende di cuore di Salvatore (Emanuel Caserio) e Gabriella (Ilaria Rossi) sono tutt'ora incerte. I fan de Il Paradiso delle signore hanno seguito fin dall'inizio la loro storia d'amore: il primo incontro, l'evoluzione del loro rapporto, la separazione e infine il supporto reciproco anche se non più fidanzati.

Tra i due, è stata l'ex Venere a fare molti passi in avanti nel corso delle puntate, prima diventando un'affermata stilista, poi sposando Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini). Una parte del pubblico, però, non ha mai perso la speranza di rivedere il barista e la stylist insieme. A tal proposito, le indiscrezioni sul web rivelano che tra i due potrebbero esserci degli inattesi colpi di scena.

Cosimo tornerà ne Il Paradiso delle signore 6: Alessandro Cosentini sul set della soap

Stando alle ultime anticipazioni de Il Paradiso delle signore, non essendo stato visto sul set e non apparendo tra i nomi degli attori del cast in occasione della presentazione del palinsesto di Rai 1, si dava per scontato che Alessandro Cosentini sarebbe stato assente nella soap.

Come il pubblico ricorderà, il giovane imprenditore ha deciso di trasferirsi a Parigi con la moglie e la madre Delfina. Dunque, la presenza di Ilaria Rossi agli studi di registrazione aveva riacceso le speranze dei fan dei "Salvariella". Tuttavia, in questi giorni Cosentini è stato sul set, come testimoniano le storie e un post sul suo profilo Instagram. Il personaggio potrebbe non essere più un regular della soap, ma apparire di tanto in tanto. In questo caso, la vicenda di Salvatore e Gabriella rischia di complicarsi.