Tanti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air, che i telespettatori avranno modo di vedere tra qualche settimana su Canale 5. Le trame della Serie TV provenienti dalla Turchia si soffermeranno su Selin Atakan, interpretata dall'attrice Bige Onal. La ragazza, infatti, deciderà di trasferirsi in Danimarca dopo aver sventato un ricatto da parte di Efe Akman.

Anticipazioni Love is in the air: Efe ricatta Selin

Le anticipazioni di Love is in the air, riguardanti le prossime puntate in programma a breve in Italia, annunciano la partenza di Selin da Istanbul.

Tutto inizierà quando Efe scoprirà che Kaan ha rivelato alla stampa, dopo averlo scoperto da Ferit, l'esistenza di un contratto redatto da Eda (Hande Ercel) e Serkan (Kerem Bursin). Akman, infatti, corromperà la giornalista Fatma per avere queste informazione. Il socio dell'Art Life, a questo punto, minaccerà Selin, obbligandola a vendergli il 5% delle azioni della holding di Alptekin, se non vuole che spifferi tutto a Serkan.

Tuttavia Atakan non accetterà il ricatto di Efe, tanto da informare Serkan di tutto quanto, precisandogli che anche Eda e Ceren erano informate della sua omissione. Infine Selin gli dirà di avere intenzione di cedergli il 5% delle sue azioni, per poi lasciare il ruolo di addetta alle pubbliche relazioni dell'Art Life.

Serkan assume Balca per far ingelosire Eda

Nel corso delle prossime puntate della serie tv turca, Serkan sarà costretto a trovare una sostituta di Selin. L'architetto sceglierà Balca, un'affascinante ragazza, e lo farà con lo scopo di far ingelosire Eda.

La nuova arrivata inizierà ad avvicinarsi pericolosamente a Bolat, in quanto convinta da una cartomante che l'uomo della vita abbia come iniziali la S e la B.

Balca accetterà addirittura di prendere alcuni consigli da Selin, in occasione di un loro incontro per parlare della sua nuova occupazione all'Art Life.

Inoltre la ragazza aiuterà Serkan a trovare una strategia per battere la madre di Ferit nelle votazioni per la nuova presidentessa dell'Associazione delle Donne. Alla fine sarà Aydan ad assumerne il comando e per festeggiare organizzerà una festa a tema anni '70 dove parteciperà anche Selin.

Atakan annuncia il suo trasferimento in Danimarca

Durante la festa Selin Atakan annuncerà il suo trasferimento in Danimarca. La giovane, infatti, confesserà a Eda che, proprio in questa nazione, con Serkan aveva progettato di dare vita a una nuova azienda tutta loro. Un'uscita di scena che sarà soltanto momentanea, mentre Balca si rivelerà sempre più interessata a Bolat.

La serie tv Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 su Canale 5 e in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play Infinity.